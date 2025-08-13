Bodrum'da ailesiyle tatil yaptı

Turizm sektörünün başarılı isimlerinden Jolly Tur’un sahibi Mete Vardar, sevgilisi Özlem Yıldız ile Bodrum’un eşsiz koylarında tatilin keyfini çıkarıyor. İkiliye bu keyifli tatilde Vardar’ın kızı Ceylan Vardar ve Yıldız’ın oğlu Demir Serter de eşlik etti. Bodrum’da keyifli anlar yaşayan hemde ailece neşeli vakit geçiren çift, denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Özlem Yıldız’ın enerjisi ve Mete Vardar’ın ise neşeli tavırları dikkatlerden kaçmazken, tatil ekibi gün boyu denize girerek eğlendi.

Onur AYDIN