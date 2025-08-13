Tatil

Bodrum'da ailesiyle tatil yaptı

Turizmci iş insanı Mete Vardar, sevgilisi Özlem Yıldız ve ailesiyle birlikte Bodrum’un eşsiz koylarında tatilin keyfini çıkardı.

Giriş: 13 Ağustos 2025 Çarşamba
Bodrum'da ailesiyle tatil yaptı

Turizm sektörünün başarılı isimlerinden Jolly Tur’un sahibi Mete Vardar, sevgilisi Özlem Yıldız ile Bodrum’un eşsiz koylarında tatilin keyfini çıkarıyor. İkiliye bu keyifli tatilde Vardar’ın kızı Ceylan Vardar ve Yıldız’ın oğlu Demir Serter de eşlik etti. Bodrum’da keyifli anlar yaşayan hemde ailece neşeli vakit geçiren çift, denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Özlem Yıldız’ın enerjisi ve Mete Vardar’ın ise neşeli tavırları dikkatlerden kaçmazken, tatil ekibi gün boyu denize girerek eğlendi.

Onur AYDIN

Özlem Yıldız Mete Vardar BODRUM tatil

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'Arkadaşımla birlikte, muhteşem'

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Mısırlı aktris ve şarkıcı Yousra ile bir araya geldi.
Tatil Teknede misafir var...

Yaz başından bu yana Bodrum'da tatil yapan Serdar Bilgili, ultra lüks teknesinde misafirlerini ağırladı.
Tatil Vikings'in Ragnar'ı Bodrum'da...

Dünyaca Ünlü "Vikings" dizisinin başrol oyuncusu Travis Fimmel Bodrum'da tatil yaptı.
Tatil Bodrum'da ailesiyle tatil yaptı

Turizmci iş insanı Mete Vardar, sevgilisi Özlem Yıldız ve ailesiyle birlikte Bodrum’un eşsiz koylarında tatilin keyfini çıkardı.
Güncel Teknede iş başında...

Yaz aylarını bol bol seyahat ederek geçiren Etel Baler, teknede çalıştığı anları yayınladı.
Mekanlar Gastronomik lezzet yolculuğu...

Bodrum’un kalbinde, Michelin şef dokunuşuyla hazırlanan menüsü ve bohem atmosferiyle yazın en iddialısı...
Tatil Bodrum'da ünlü misafirlerini ağırladılar

Bodrum'da tatil yapan Berna Uyanoğlu ve İngiliz eşi Patrick Meehan, moda devi Versace'nin veliahdı Francesca Verseca ve eşi Christhoper Leoni'yi ağırladı.
Güncel Alaçatı'da eğlendiler...

Tatil için Alaçatı’ya giden Cem Hakko ve Nazlı Karaaslan çifti Kenan Doğulu konserinde eğlendikten sonra Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti ile bir araya geldiler.
Güncel Boyner'in köy hayatı...

Bir süredir köy yaşamını deneyimleyip Sazak'ta yeni hobiler edinerek kendini geliştiren Elif Boyner, köy hayatını sosyal medya hesabından paylaştı.
Tatil Bodrum'da tekne sefası...

İş insanı Ali Koç, yakın arkadaşlarıyla lüks yatında bir araya geldi.
Güncel Üç nesil bir arada kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Monik İpekel, kızı Reyhan İpekel ile torunu Yasmin Gülman'ın doğum gününü kutladı
Güncel Ailece tatil yaptılar...

Bettina Machler, ailesiyle birlikte geçirdiği tatilden renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.