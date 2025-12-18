MİKA-DER'den 'Tasarım Sohbetleri'

MİKA-DER ve Gilan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Tasarım Sohbetleri, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda seçkin ismin katılımıyla gerçekleşti. MİKA-DER Başkanı Arzu Çebi’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Gilan ikinci kuşak temsilcisi Osman Geylan ile birlikte, hızla değişen tasarım dünyası ve lüks mücevher zanaatının geleceği üzerine ilham verici bir sohbet gerçekleştirildi. Samimi ve keyifli atmosferiyle öne çıkan etkinlik, katılımcılara hem ilham verici bir içerik hem de unutulmaz bir deneyim sundu.

Onur AYDIN