Rotaları Bebek...

Form tutmak için Bebek'i tercih eden iş insanı Murat Özyeğin ve alışveriş için mağazaları dolaşan Nazlı Keçili'nin rotaları İstanbul'un haraketli caddeleriydi.

Giriş: 17 Aralık 2025 Çarşamba 10:08 Güncelleme: 17 Aralık 2025 Çarşamba 10:12
FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, önceki gün sabahın erken saatlerinde Bebek'teydi... Sabah sporuiçin Bebek'i tercih eden iş insanı sahil hattı boyunca yürüyerek form tuttu. Çok yönlü bir sanat platformu olan Artkolik Sanat ve Eğitim Platformunun kurucusu iş insanı ve eğitimci Nazlı Keçili, Akmerkez’de özel bir toplantı gerçekleştirdi. Baharda yapılacak Venedik Bienali için şimdiden görüşmeler yapan ve sömestir tatilinde de çocuklara sanat eğitimi vermeyi planladıklarını söyleyen Keçili, daha sonra bir mağazaya girerek spor ayakkabılara baktı.

Ferit TUĞLUK

Nazlı Keçili Murat Özyeğin Fiba Holding

Davetler Tohum Otizm Vakfı’ndan alışveriş festivali...

Tohum Otizm Vakfı, gelenekselleşen Yılbaşı Alışveriş Festivali'nin kapılarını açtı.

Davetler Yeni yıla özel parti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri yeni yıl ruhunu yansıtan özel partide bir araya geldi.

Magazin Hattı Süer, Kreatif Elçi oldu

Modacı Özlem Süer, Amazing Thailand’ın Türkiye’deki Kreatif Elçisi oldu.
Güncel Amerika'da davette...

İş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yakın dostu ve iş ortağı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'la Amerika'da düzenlenen davette bir araya geldi.
Güncel Eczacıbaşı, Laodikeia Antik Kenti’nde...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, DESİAD Yönetim Kurulu ve Etkinlik Komitesi üyeleriyle birlikte Laodikeia Antik Kenti’ni ziyaret etti.

Magazin Hattı "Tutku ve Kuşku" sergisi

Ressam ve tasarımcı Emre Ertürk'ten ders alan Sibel Çataklı, ilk kişisel sergisini açtı.
Jet Set New York metrosunda defile...

Matthieu Blazy’nin dünyaca ünlü marka için hazırladığı Métiers d’Art koleksiyonu New York metrosunundaki defileyle tanıtıldı.
Güncel Yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in eşi Hailey Bieber omuz hizasında kestirdiği saçlarıyla hayranlarını şaşırttı.
Güncel Sabancı, 60. yaşını kutladı

İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan 60. yaşını dostlarının hazırladığı özel bir partiyle kutladı.
Güncel Yakın dostlar yemeğe çıktı

Şebnem-Celal Çapa çifti yakın dostlarıyla bir araya gelerek akşam yemeği yedi.
Güncel "Kadim topraklar"

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Nevşehir'i gezdi.

