Patili dostları için satış yaptı

Kendisi gibi bir grup hayvansever arkadaşı ile 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, patili dostları için çalışmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için satış yaptı. Derneği adına bir kermese katılan Mermerci, sattığı ürünlerle derneğine katkı sağladı. 300'ü aşkın sokak hayvanına bakan Derin Mermerci, 27 Kasım'da 'Bir Can Bir Candır Gazinosu' adıyla yine bir yardım gecesi yapmış ve derneğine yardım toplamıştı.