Süer, Kreatif Elçi oldu

Modacı Özlem Süer, Amazing Thailand’ın Türkiye’deki Kreatif Elçisi oldu.

Giriş: 17 Aralık 2025 Çarşamba 14:47 Güncelleme: 17 Aralık 2025 Çarşamba 14:47
Özlem Süer, Amazing Thailand’ın Türkiye’deki Kreatif Elçisi olarak yeni bir estetik dönem başlatıyor. İstanbul, Moda, kültür ve estetik dünyasının dikkatle izlediği özel bir buluşma, İstanbul’daki Özlem Süer House’da gerçekleşti. Tayland Turizm Otoritesi (TAT) Türkiye Ofisi, Türkiye’nin uluslararası moda sahnesindeki öncü isimlerinden Özlem Süer’i, “Creative Ambassador for Amazing Thailand (Türkiye)” olarak resmen duyurdu. Bu iş birliği, Tayland’ın güçlü görsel mirasını çağdaş moda diliyle yeniden yorumlayan yaratıcı bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Süer’in sezgisel tasarım yaklaşımı; dokular, ritüeller, ışık oyunları ve kültürel semboller üzerinden Tay estetiğini modern moda anlatısına taşımayı hedefliyor. Etkinlikte yer alan özel mini ekspozisyon, bu yeni vizyonun ilk ipuçlarını misafirlerle paylaştı. Etkinliğin kültürel deneyim partneri ise, Türkiye’nin Tay kültürüyle kurduğu bağın en köklü ve en güçlü taşıyıcılarından Pera Thai oldu. Yaklaşık çeyrek asırdır Tayland mutfağını, misafirperverliğini ve estetik ritüellerini Türkiye’de temsil eden Pera Thai; yalnızca bir restoran değil, Tay kültürünün yaşayan bir mekânı olarak konumlanıyor. Gecede sunulan özel seçki, Tayland’ın tat, doku ve koku dünyasını zarifçe davete taşıyarak misafirlerin deneyimini belirgin biçimde derinleştirdi. TAT Türkiye Temsilcisi Fatma Güner Üstüner Pala, iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi: ‘Türkiye’de Tay kültürünü derinleştirmek ve daha fazla insanı Tayland’ın benzersiz atmosferini yerinde keşfetmeye davet eden yeni bir yaratıcı yolculuğa başlıyoruz. Özlem Süer’in özgün tasarım dili, Amazing Thailand’ın Türkiye’deki hikâyesine bambaşka bir boyut kazandıracak.’ Özlem Süer’in 2025 yılı boyunca geliştireceği kreatif projeler; Tayland’ın görsel, kültürel ve ritüel temalarını çağdaş tasarım perspektifiyle yeniden yorumlayarak iki ülke arasında yeni ve ilham verici bir estetik köprü kuracak. Bu program, Türkiye’de ilk kez Tay kültürü ile moda dünyasının bu ölçekte bütünleştiği özgün bir yaratıcı sürecin de habercisi niteliğinde. Amazing Thailand, önümüzdeki dönemde bu iş birliğini farklı disiplinlere taşıyarak hem moda hem kültür-sanat sahnesinde Tay estetiğine yeni ifade biçimleri kazandırmayı hedefliyor.

