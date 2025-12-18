Magazin Hattı

Moda ve sanat buluştu...

En prestijli moda müzelerinden biri olan Palais Galliera sanat izleyicisiyle buluştu

Giriş: 18 Aralık 2025 Perşembe 13:44 Güncelleme: 18 Aralık 2025 Perşembe 13:44
Moda ve sanat buluştu...

Uluslararası moda sahnesinde özgün bir konuma sahip olan Dice Kayek, couture yaklaşımını dünyanın en prestijli moda müzelerinden biri olan Palais Galliera’da sanat izleyicisiyle buluşturdu. Dice Kayek, Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris’te 13 Aralık’ta açılan “Tisser, broder, sublimer” sergisinde yer alan 2014–2015 Sonbahar/Kış sezonuna ait “Lilium with droplets of morning rain” adlı tasarımı ile modayı kültürel anlatı ve sanatsal ifade alanı olarak ele alan yaklaşımını uluslararası ölçekte bir kez daha gösterdi. “Tisser, broder, sublimer” sergisinde yer alan bu tasarım, Palais Galliera’nın geçtiğimiz yıl daimi koleksiyonuna dahil ettiği altı Dice Kayek tasarımından biri olarak müze koleksiyonunda kalıcı bir yer edinmiş bulunuyor. Koleksiyonlarından farklı parçaların da müzenin arşivine katılması, Dice Kayek’in tasarımlarının moda tarihi içinde kalıcı bir değer taşıdığını ortaya koyuyor. Dice Kayek eserlerinin Jean Patou, Chanel, Givenchy ve Balenciaga gibi couture tarihine yön vermiş moda evleriyle birlikte sergilenmesi, markanın uluslararası prestijini pekiştiriyor.

Palais Galliera

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Boğaz'da konser...

Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argiros, önceki akşam verdiği konserle İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı.
Magazin Hattı Alışveriş Festivaline katıldı

Paris Bıçakçı, Tohum Otizm Vakfı’nın gelenekselleşen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivaline katıldı.
Güncel MİKA-DER'den 'Tasarım Sohbetleri'

MİKA-DER, mücevher tutkunlarını bir araya getirerek 'Tasarım Sohbetleri' etkinliğini gerçekleştirdi.
Magazin Hattı Moda ve sanat buluştu...

En prestijli moda müzelerinden biri olan Palais Galliera sanat izleyicisiyle buluştu
Güncel Patili dostları için satış yaptı

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için satış yaptı.
Magazin Hattı Yeni yıl coşkusu...

Ünlü isimler yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi.
Jet Set Bebekleriyle New York'ta dolaştılar

Dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, bebeği ve eşiyle birlikte New York sokaklarında dolaştı.

Davetler Tohum Otizm Vakfı’ndan alışveriş festivali...

Tohum Otizm Vakfı, gelenekselleşen Yılbaşı Alışveriş Festivali'nin kapılarını açtı.

Davetler Yeni yıla özel parti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri yeni yıl ruhunu yansıtan özel partide bir araya geldi.

Caddeler Rotaları Bebek...

Form tutmak için Bebek'i tercih eden iş insanı Murat Özyeğin ve alışveriş için mağazaları dolaşan Nazlı Keçili'nin rotaları İstanbul'un haraketli caddeleriydi.
Magazin Hattı Süer, Kreatif Elçi oldu

Modacı Özlem Süer, Amazing Thailand’ın Türkiye’deki Kreatif Elçisi oldu.
Güncel Amerika'da davette...

İş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yakın dostu ve iş ortağı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'la Amerika'da düzenlenen davette bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.