Moda ve sanat buluştu...

Uluslararası moda sahnesinde özgün bir konuma sahip olan Dice Kayek, couture yaklaşımını dünyanın en prestijli moda müzelerinden biri olan Palais Galliera’da sanat izleyicisiyle buluşturdu. Dice Kayek, Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris’te 13 Aralık’ta açılan “Tisser, broder, sublimer” sergisinde yer alan 2014–2015 Sonbahar/Kış sezonuna ait “Lilium with droplets of morning rain” adlı tasarımı ile modayı kültürel anlatı ve sanatsal ifade alanı olarak ele alan yaklaşımını uluslararası ölçekte bir kez daha gösterdi. “Tisser, broder, sublimer” sergisinde yer alan bu tasarım, Palais Galliera’nın geçtiğimiz yıl daimi koleksiyonuna dahil ettiği altı Dice Kayek tasarımından biri olarak müze koleksiyonunda kalıcı bir yer edinmiş bulunuyor. Koleksiyonlarından farklı parçaların da müzenin arşivine katılması, Dice Kayek’in tasarımlarının moda tarihi içinde kalıcı bir değer taşıdığını ortaya koyuyor. Dice Kayek eserlerinin Jean Patou, Chanel, Givenchy ve Balenciaga gibi couture tarihine yön vermiş moda evleriyle birlikte sergilenmesi, markanın uluslararası prestijini pekiştiriyor.