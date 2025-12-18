Yeni yıl coşkusu...

Acarlar Şirketler Topluluğu ve Coliseum Sports & Life iş birliğiyle hayata geçirilen yeni yıl etkinliği, sabah saatlerinden itibaren yeme–içme ve alışveriş stantlarıyla başlayan ve müzikle zirveye ulaşan programıyla katılımcılara keyifli bir yılbaşı atmosferi yaşattı. Müzik programında DJ performansı, meydanın enerjisini yükseltti. Ardından sevilen usta sanatçı Ercan Saatçi, verdiği konserle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Sevilen şarkılar eşliğinde yeni yıla girmenin heyecanı, meydanı dolduran kalabalık tarafından coşkuyla paylaşıldı. Kardelen Acar, Nida -Arda Bozkurt gibi isimlerin katıldığı organizasyon yılın son günlerinde bir araya gelmenin, paylaşmanın ve birlikte olmanın önemini vurgularken; katılımcılara yeni yıla güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sundu.