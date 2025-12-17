Tohum Otizm Vakfı’ndan alışveriş festivali...

Tohum Otizm Vakfı’nın geleneksel hale gelen Yılbaşı Alışveriş Festivali, bu yıl da “İyilikten Festival Doğar” temasıyla 16-17 Aralık 2025 tarihlerinde The Grand Tarabya’da gerçekleşecek. Otizmli bireylerin eğitimine katkıda bulunmak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen festival, iki gün boyunca ziyaretçilerini birbirinden özel markalar ve sürprizlerle buluşturacak.

Tohum Otizm Vakfı, otizmli bireylerin erken tanı ve eğitimle topluma kazandırılması yönünde yürüttüğü çalışmaları desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yılbaşı Alışveriş Festivali’nde, bu yıl da iki bine yakın ziyaretçiyi “iyiliğin bir parçası olmaya” davet ediyor. Ziyaretçileri, iş dünyasının değerli temsilcilerinin, kurumların, çağdaş sanatçıların ve seçkin markaların bağışladığı özel hediyelerle dolu çekilişler ve sürpriz etkinlikler bekliyor. Ayrıca, Tohum Otizm Vakfı kurucularının ve iş dünyasından önemli isimlerinin hazırladığı özel tasarım yılbaşı hediye sepetleri, otizmli çocuklar yararına bağışa dönüşerek festivale anlam katacak.

Onur AYDIN