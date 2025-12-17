Yeni yıla özel parti...

Fiolas, Hena Koleksiyonu’nun dikkat çeken serilerinden Smoky Cherry’yi, yeni yıl ruhunu yansıtan özel bir partiyle kutladı. Markanın kurucusu Fulya Gündoğdu ve koleksiyonun yaratıcısı Hena Gündoğdu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen Smoky Cherry temalı yeni yıl partisi, The Grand Tarabya – Diba Bar’da seçkin davetlilerin katılımıyla düzenlendi. Kırmızı tonların, kiraz dokunuşlarının ve yeni yıl estetiğinin ön planda olduğu parti atmosferi markanın sofistike ve zamansız marka dünyasını yansıttı. Gecenin ambiyansı boyunca tüm mekâna yayılan Hena Smoky Cherry’nin karakteristik koku notaları, partinin ruhuna zarif bir şekilde eşlik etti. Konuklar, müzik ve atmosferin uyumuyla keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı. Davete katılanlar arasında Gonca-Ali Gürsoy, Fulya Nayman, Meral Kosif, Begüm Karamahmutoğlu gibi isimler vardı.

Ferit TUĞLUK