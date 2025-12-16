Amerika'da davette...

Güncel

İş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yakın dostu ve iş ortağı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'la Amerika'da düzenlenen davette bir araya geldi.

Giriş: 16 Aralık 2025 Salı 10:04 Güncelleme: 16 Aralık 2025 Salı 11:27
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yakın dostu ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'la Amerika'da düzenlenen davette bir araya geldi. Özel tasarım içki markası oluşturan dünyaca ünlü fotoğrafçı Alaş'ın yatırımcılarından biri olan Nevbahar Koç ortak markalarını sık sık gittikleri partilerde tanıtıyor. İki ortağın bulunduğu davete yerli ve yabancı çok sayıda ünlü isim katıldı. Nevbahar Koç, geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü fotoğrafçıyla alkollü içecek markası için objektif karşısına geçerek arkadaşına poz vermişti.

Mert Alaş Nevbahar Koç Ali Koç Amerika

