Amerika'da davette...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yakın dostu ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'la Amerika'da düzenlenen davette bir araya geldi. Özel tasarım içki markası oluşturan dünyaca ünlü fotoğrafçı Alaş'ın yatırımcılarından biri olan Nevbahar Koç ortak markalarını sık sık gittikleri partilerde tanıtıyor. İki ortağın bulunduğu davete yerli ve yabancı çok sayıda ünlü isim katıldı. Nevbahar Koç, geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü fotoğrafçıyla alkollü içecek markası için objektif karşısına geçerek arkadaşına poz vermişti.