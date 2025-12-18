Davetler

Boğaz'da konser...

Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argiros, önceki akşam verdiği konserle İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı.

Giriş: 18 Aralık 2025 Perşembe 10:09 Güncelleme: 18 Aralık 2025 Perşembe 10:13
Boğaz'da konser...

Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argiros, önceki akşam Çırağan Sarayı’nda verdiği konserle İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı. Konser, müzikseverleri Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde bir araya getirdi. Make-A-Wish Türkiye aracılığıyla hayati hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konsere aralarında Leyla Alaton, Mete Vardar, Demet Güngör-Jeff Hakko'nun da bulunduğu iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim de ilgi gösterdi. Yunan şarkıcı Tania Breazou’nun seslendirdiği şarkıların ardından sahneye çıkan Argiros, gece yarısına kadar konsere ara vermeden devam etti. Ünlü sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisi karşısında sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan; hayati hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerinin gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı Konstantinos Argiros’a ödül takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Nazif Şahin KAPRUZ

Konstantinos Argiros Yunan müziği Make-A-Wish

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Boğaz'da konser...

Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argiros, önceki akşam verdiği konserle İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı.
Magazin Hattı Alışveriş Festivaline katıldı

Paris Bıçakçı, Tohum Otizm Vakfı’nın gelenekselleşen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivaline katıldı.
Güncel MİKA-DER'den 'Tasarım Sohbetleri'

MİKA-DER, mücevher tutkunlarını bir araya getirerek 'Tasarım Sohbetleri' etkinliğini gerçekleştirdi.
Magazin Hattı Moda ve sanat buluştu...

En prestijli moda müzelerinden biri olan Palais Galliera sanat izleyicisiyle buluştu
Güncel Patili dostları için satış yaptı

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için satış yaptı.
Magazin Hattı Yeni yıl coşkusu...

Ünlü isimler yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi.
Jet Set Bebekleriyle New York'ta dolaştılar

Dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, bebeği ve eşiyle birlikte New York sokaklarında dolaştı.

Davetler Tohum Otizm Vakfı’ndan alışveriş festivali...

Tohum Otizm Vakfı, gelenekselleşen Yılbaşı Alışveriş Festivali'nin kapılarını açtı.

Davetler Yeni yıla özel parti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri yeni yıl ruhunu yansıtan özel partide bir araya geldi.

Caddeler Rotaları Bebek...

Form tutmak için Bebek'i tercih eden iş insanı Murat Özyeğin ve alışveriş için mağazaları dolaşan Nazlı Keçili'nin rotaları İstanbul'un haraketli caddeleriydi.
Magazin Hattı Süer, Kreatif Elçi oldu

Modacı Özlem Süer, Amazing Thailand’ın Türkiye’deki Kreatif Elçisi oldu.
Güncel Amerika'da davette...

İş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yakın dostu ve iş ortağı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'la Amerika'da düzenlenen davette bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.