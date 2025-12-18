Boğaz'da konser...

Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argiros, önceki akşam Çırağan Sarayı’nda verdiği konserle İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı. Konser, müzikseverleri Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde bir araya getirdi. Make-A-Wish Türkiye aracılığıyla hayati hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konsere aralarında Leyla Alaton, Mete Vardar, Demet Güngör-Jeff Hakko'nun da bulunduğu iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim de ilgi gösterdi. Yunan şarkıcı Tania Breazou’nun seslendirdiği şarkıların ardından sahneye çıkan Argiros, gece yarısına kadar konsere ara vermeden devam etti. Ünlü sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisi karşısında sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan; hayati hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerinin gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı Konstantinos Argiros’a ödül takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Nazif Şahin KAPRUZ