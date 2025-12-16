Eczacıbaşı, Laodikeia Antik Kenti’nde...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı Denizli'yi ziyaret etti. DESİAD Yönetim Kurulu ve Etkinlik Komitesi üyeleriyle birlikte Laodikeia Antik Kenti’ni gezen Eczacıbaşı, Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek’in anlatımları eşliğinde bölgenin tarihi mirasını yerinde inceleme fırsatı buldu. Gezisinden anlar yayınlayan Bülent Bey; "Denizli’deki Laodikeia Antik Kenti’nde yapılan son derece başarılı ve etkileyici kazı çalışmaları, geçmişle bugün arasında muhteşem bir köprü kuruyor; geçmişteki kent yaşamını ve toplumsal düzeni anlamamıza katkı sağlıyor. Bu geziyi düzenleyen iş dünyamızın seçkin kurumu DESİAD’a teşekkür ediyor; arkeolojik çalışmaları büyük bir özveriyle yöneten Prof. Dr. Celal Şimşek’i, emeği geçen tüm bilim insanlarını ve çalışanları yürekten kutluyorum. Kültürel mirasımıza sahip çıkan ve bu çalışmaları yürüten T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." Dedi.