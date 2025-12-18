Jet Set

Bebekleriyle New York'ta dolaştılar

Dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, bebeği ve eşiyle birlikte New York sokaklarında dolaştı.

Giriş: 18 Aralık 2025 Perşembe 10:54 Güncelleme: 18 Aralık 2025 Perşembe 10:54
Bebekleriyle New York'ta dolaştılar

Evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra sinemayı bırakan Cameron Diaz, uzun aralarla setlere dönse de aile hayatına ağırlık verdi. New York sokaklarında görüntülenen ünlü oyuncu doğal halleriyle dikkat çekti. 53 yaşındaki Cameron Diaz, Good Charlotte grubunun gitaristi olan eşi Benji Madden ve çocuklarından biriyle birlikte objektife yansıdı. İkiz bebek arabasında, çiftin 2024'ün başlarında doğan oğulları Cardinal Madden vardı. 2019'un sonlarında doğan kızları Raddix Chloe Wildflower Madden ise bebek arabasında yoktu. Hollywood'dan uzaklaşan Cameron Diaz, yeni bir filmle yıllar sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, 2027'de vizyona girmesi planlanan 'Shrek 5'in seslendirme oyuncuları kadrosunda yer alıyor. Filmde; Mike Myers, Eddie Murphy ve Diaz sırasıyla 'Shrek', 'Eşek' ve 'Fiona' rollerini yeniden canlandırırken, Zendaya da 'Shrek' ve 'Fiona'nın kızı 'Felicia'nın sesi olarak kadroya katıldı. 2014'te sinemadan uzaklaştıktan sonra evlenip iki çocuk sahibi bir anne olan Cameron Diaz, başrolleri Jamie Foxx ile paylaştığı aksiyon komedi türündeki 'Back in Action' ile geçen yıl kasım ayında dijital ekrana dönüş yapmıştı. Cameron Diaz, geçen yıl verdiği bir röportajda sinemaya neden ara verdiğini anlatırken; "Kendi hayatımı geri kazanmak için yapmam gereken doğru şey buymuş gibi hissettim ve başka hiçbir şey umurumda değildi. Hiç kimsenin fikri, hiç kimsenin başarısı, kimsenin teklifi, kimsenin hiçbir şeyi kendime bakma ve gerçekten sahip olmak istediğim hayatı kurma kararımı değiştiremezdi" demişti.

Cameron Diaz new york

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Boğaz'da konser...

Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argiros, önceki akşam verdiği konserle İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı.
Magazin Hattı Alışveriş Festivaline katıldı

Paris Bıçakçı, Tohum Otizm Vakfı’nın gelenekselleşen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivaline katıldı.
Güncel MİKA-DER'den 'Tasarım Sohbetleri'

MİKA-DER, mücevher tutkunlarını bir araya getirerek 'Tasarım Sohbetleri' etkinliğini gerçekleştirdi.
Magazin Hattı Moda ve sanat buluştu...

En prestijli moda müzelerinden biri olan Palais Galliera sanat izleyicisiyle buluştu
Güncel Patili dostları için satış yaptı

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için satış yaptı.
Magazin Hattı Yeni yıl coşkusu...

Ünlü isimler yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi.
Jet Set Bebekleriyle New York'ta dolaştılar

Dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, bebeği ve eşiyle birlikte New York sokaklarında dolaştı.

Davetler Tohum Otizm Vakfı’ndan alışveriş festivali...

Tohum Otizm Vakfı, gelenekselleşen Yılbaşı Alışveriş Festivali'nin kapılarını açtı.

Davetler Yeni yıla özel parti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri yeni yıl ruhunu yansıtan özel partide bir araya geldi.

Caddeler Rotaları Bebek...

Form tutmak için Bebek'i tercih eden iş insanı Murat Özyeğin ve alışveriş için mağazaları dolaşan Nazlı Keçili'nin rotaları İstanbul'un haraketli caddeleriydi.
Magazin Hattı Süer, Kreatif Elçi oldu

Modacı Özlem Süer, Amazing Thailand’ın Türkiye’deki Kreatif Elçisi oldu.
Güncel Amerika'da davette...

İş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yakın dostu ve iş ortağı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'la Amerika'da düzenlenen davette bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.