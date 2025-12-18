Bebekleriyle New York'ta dolaştılar

Evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra sinemayı bırakan Cameron Diaz, uzun aralarla setlere dönse de aile hayatına ağırlık verdi. New York sokaklarında görüntülenen ünlü oyuncu doğal halleriyle dikkat çekti. 53 yaşındaki Cameron Diaz, Good Charlotte grubunun gitaristi olan eşi Benji Madden ve çocuklarından biriyle birlikte objektife yansıdı. İkiz bebek arabasında, çiftin 2024'ün başlarında doğan oğulları Cardinal Madden vardı. 2019'un sonlarında doğan kızları Raddix Chloe Wildflower Madden ise bebek arabasında yoktu. Hollywood'dan uzaklaşan Cameron Diaz, yeni bir filmle yıllar sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, 2027'de vizyona girmesi planlanan 'Shrek 5'in seslendirme oyuncuları kadrosunda yer alıyor. Filmde; Mike Myers, Eddie Murphy ve Diaz sırasıyla 'Shrek', 'Eşek' ve 'Fiona' rollerini yeniden canlandırırken, Zendaya da 'Shrek' ve 'Fiona'nın kızı 'Felicia'nın sesi olarak kadroya katıldı. 2014'te sinemadan uzaklaştıktan sonra evlenip iki çocuk sahibi bir anne olan Cameron Diaz, başrolleri Jamie Foxx ile paylaştığı aksiyon komedi türündeki 'Back in Action' ile geçen yıl kasım ayında dijital ekrana dönüş yapmıştı. Cameron Diaz, geçen yıl verdiği bir röportajda sinemaya neden ara verdiğini anlatırken; "Kendi hayatımı geri kazanmak için yapmam gereken doğru şey buymuş gibi hissettim ve başka hiçbir şey umurumda değildi. Hiç kimsenin fikri, hiç kimsenin başarısı, kimsenin teklifi, kimsenin hiçbir şeyi kendime bakma ve gerçekten sahip olmak istediğim hayatı kurma kararımı değiştiremezdi" demişti.