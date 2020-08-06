Bodrum'da ailece tatil...

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Serap Sarı ve Volkan Sarı çifti yaz tatillerine Bodrum'da devam ediyor
Volkan-Serap Sarı çifti kızları Lara ile birlikte Türkbükü sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.Kısa bir Türkbükü turu atan aile daha sonra Divan Otel'de yer alan dondurma standından kızlarına dondurma alarak otellerinin yolunu tuttu.
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