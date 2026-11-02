Türkiye'nin yeni golf destinasyonu The Dalaman Golf Club, TGF Cumhuriyet Kupası ile golf dünyasını buluşturdu Türkiye'nin golf turizmine yeni bir destinasyon kazandıran The Dalaman Golf Club'ın resmî açılışı, 30 Ekim 2026'da gerçekleştirildi. Türkiye Golf Federasyonu Cumhuriyet Kupası ödül törenin de yer bulduğu etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Osman Aşkın Bak ve eski T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı törende; Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf ve The Dalaman Golf Club Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Göçen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Çetinçeviz , Yönetim Kurulu Üyeleri, İhsan Çetinceviz, Aslı Çetinceviz, Mehmet Göçen, Erdal Eren, Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf ve The Dalaman Golf Club Genel Müdürü Ümit Yaşar Atalay ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir ve TGF temsilcileri yer aldı. Törene ayrıca mülki idare amirleri, yerel yöneticiler ve turizm sektörünün önde gelen isimleri de katıldı. Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf tarafından hayata geçirilen The Dalaman Golf Club, 18 delikli şampiyona sahası ve kapsamlı golf olanaklarıyla Dalaman'ın uluslararası golf turizminde güçlü bir destinasyon olarak konumlanmasını hedefliyor. Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf'un sunduğu deneyimi spor, doğa ve yaşam olanaklarıyla zenginleştiren yatırım, bölgenin turizm çeşitliliğini artırmayı ve Türkiye'nin uluslararası golf turizmindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.