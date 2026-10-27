Çağdaş tasarımlar...

Zanaatkârlığın Çağdaş Tasarımla Buluştuğu Nokta Belma Şen, tasarım anlayışını yalnızca estetik üzerinden değil, malzemeye duyduğu saygı, el işçiliğine verdiği değer ve zanaatkârlığın kültürel sürekliliği üzerinden şekillendiriyor. Onun yaklaşımında zanaat, geçmişe duyulan romantik bir özlem değil; çağdaş tasarımın kimliğini ve özgünlüğünü belirleyen güçlü bir ifade biçimi. Seri üretimin giderek birbirine benzeyen bir estetik yarattığı günümüzde Belma Şen, insan emeğinin, ustalığın ve detayın değerini yeniden hatırlatıyor. Tasarımlarında geleneksel üretim bilgisini güncel bir estetik anlayışla buluşturarak, zanaatkârlığı yalnızca korunması gereken bir miras değil, geleceğe taşınması gereken yaratıcı bir değer olarak konumlandırıyor.