Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Magazin Hattı
Magazin Hattı

Çağdaş tasarımlar...

Zanaatkârlığın Çağdaş Tasarımla Buluştuğu Nokta Belma Şen, tasarım anlayışını yalnızca estetik üzerinden değil, malzemeye duyduğu saygı, el işçiliğine verdiği değer ve zanaatkârlığın kültürel sürekliliği üzerinden şekillendiriyor.

Giriş: 27 Ekim 2026, Salı 16:37
Çağdaş tasarımlar...
Çağdaş tasarımlar...

Zanaatkârlığın Çağdaş Tasarımla Buluştuğu Nokta Belma Şen, tasarım anlayışını yalnızca estetik üzerinden değil, malzemeye duyduğu saygı, el işçiliğine verdiği değer ve zanaatkârlığın kültürel sürekliliği üzerinden şekillendiriyor. Onun yaklaşımında zanaat, geçmişe duyulan romantik bir özlem değil; çağdaş tasarımın kimliğini ve özgünlüğünü belirleyen güçlü bir ifade biçimi. Seri üretimin giderek birbirine benzeyen bir estetik yarattığı günümüzde Belma Şen, insan emeğinin, ustalığın ve detayın değerini yeniden hatırlatıyor. Tasarımlarında geleneksel üretim bilgisini güncel bir estetik anlayışla buluşturarak, zanaatkârlığı yalnızca korunması gereken bir miras değil, geleceğe taşınması gereken yaratıcı bir değer olarak konumlandırıyor.

Çağdaş tasarımlar...
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Bodrum'da ödül töreni...
Magazin Hattı

Bodrum'da ödül töreni...

38. The Bodrum Cup, Yalıkavak Marina’da gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.
43’üncü yaşını kutladı
Magazin Hattı

43’üncü yaşını kutladı

Aslı Sipahi, 43’üncü yaşını dostlarıyla birlikte kutladı.
Kıray'a yeni görev...
Magazin Hattı

Kıray'a yeni görev...

Türkiye Futbol Federasyonu’nda gerçekleştirilen yeni görev dağılımı kapsamında, A Millî Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Tahir Ediz Kıray getirildi.
Hanımları buluşturan davet
Magazin Hattı

Hanımları buluşturan davet

Hande Kazanova ile Astroloji Sohbeti'nin yenisi, Koray GYO Talks kapsamında gerçekleşti.
Kültür ve sanata anlamlı destek
Magazin Hattı

Kültür ve sanata anlamlı destek

İtalya’nın köklü opera geleneği, İtalya Büyükelçiliği ve Puccini Vakfı iş birliğiyle ilk kez Türkiye’de düzenlenecek özel bir konserle İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.
Süt Fabrikası hayata geçti
Magazin Hattı

Süt Fabrikası hayata geçti

KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, Danone Türkiye ile birlikte hayata geçirdiği Süt Fabrikası aktivitesini sosyal medyadan tanıttı
Nefesoğlu Venedik’te!
Magazin Hattı

Nefesoğlu Venedik’te!

Bizim Çocuklarımız Derneği Başkanı, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve tanınmış iş insanı Sinem Nefesoğlu, Venedik’e gitti.
Mursaloğlu’nun eserleri sergileniyor...
Magazin Hattı

Mursaloğlu’nun eserleri sergileniyor...

Türk hazır giyim endüstrisinin markası, aramızdan ayrılışının birinci yılında sanatçı Devran Mursaloğlu’nun farklı dönemlerinden eserleri bir araya getiren özel bir seçkiye ev sahipliği yaptı.
Harikalar Diyarı'nda alışveriş festivali
Magazin Hattı

Harikalar Diyarı'nda alışveriş festivali

Aslı Özdemir’in düzenlediği Brandsandmore alışveriş festivali, Arabica Coffee House ve 360 Glow Beauty Güzellik Merkezi’nin katkılarıyla Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti.
NEYAD’dan gençlerin geleceğine umut veren buluşma
Magazin Hattı

NEYAD’dan gençlerin geleceğine umut veren buluşma

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), yeni eğitim-öğretim sezonunun ilk buluşmasını Flora by Develi’de düzenlenen özel bir yemek davetiyle gerçekleştirdi.
Türkiye'de ilk lansman...
Magazin Hattı

Türkiye'de ilk lansman...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri lansman davetinde bir araya geldi.
Kutoğlu’na anlamlı ziyaret...
Magazin Hattı

Kutoğlu’na anlamlı ziyaret...

Türk modasının uluslararası gururu Atıl Kutoğlu, moda dünyasının merkezlerinden Viyana’da açtığı yeni mağazasıyla başarısını taçlandırmaya devam ediyor.