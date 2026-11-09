Özel davet...

Moda dünyasının seçkin markalarını bir araya getiren Doralinda, LOL markası için düzenlenen özel davette cemiyet hayatından tanınmış isimleri ağırladı. Zeynep Aslan, Nazar Gündoğdu, Beliz Gündoğdu ve Merve Aslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davet, moda ve sosyal yaşam dünyasını bir araya getirirken cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Arzu Özevin de davete katılarak dostlarını yalnız bırakmadı. Modern çizgileri, özgün tasarım anlayışı ve seçkin marka portföyüyle dikkat çeken Doralinda, kadın modasına farklı bir soluk getiren koleksiyonlarıyla öne çıkıyor. Hem online mağazası hem de Bursa Nilüfer’deki fiziksel mağazasıyla moda tutkunlarına ulaşan Doralinda, farklı tasarım anlayışlarına sahip markaları aynı çatı altında buluşturuyor. LOL başta olmak üzere ulusal ve uluslararası moda markalarına ev sahipliği yapan mağaza, stil sahibi kadınların alışveriş adresleri arasında yer alıyor.