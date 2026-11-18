1926 yılında Belçika’da başlayan GODIVA hikayesi, 100. yılında sanatla buluşuyor. Sanatçı Ekrem Yalçındağ’ın markanın 100. yılına özel hazırladığı “Feels Like Home” adlı eser ve sanatını çikolatanın formuna taşıyan Centennial Collection Art Edition, İstanbul’da düzenlenen özel etkinlikte tanıtıldı. Dünyanın önde gelen premium çikolata markalarından GODIVA, 100. yılını İstanbul’da sanat ve çikolata ustalığını buluşturan özel bir etkinlikle kutladı. Markanın Belçika’dan günümüze uzanan mirasının öne çıktığı buluşmada, Ekrem Yalçındağ’ın GODIVA için hazırladığı eser ve bu eserden ilham alan koleksiyon sergilendi. Etkinlikte ayrıca, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla başta olmak üzere kamu, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli yer aldı. GODIVA’nın temelleri, çikolata ustası Pierre Draps tarafından 1926 yılında Brüksel’de atıldı. Kuşaklar boyunca aktarılan bilgi, yaratıcılık ve ayrıntılara gösterilen özen, markanın çikolata anlayışını şekillendirdi. GODIVA, bu mirası yeni ürünler ve deneyimlerle geliştirerek farklı coğrafyalardaki tüketicilere ulaştırmaya devam ediyor. Murat Ülker, GODIVA’nın yüzyıllık yolculuğuna yönelik şunları söyledi: “Yüz yıllık geçmişiyle dünyanın en saygın çikolata markalarından biri olan GODIVA’nın Yıldız Holding bünyesinde bulunması bizim için büyük bir iftihar vesilesidir. 2008 yılında tamamladığımız satın alma, küresel büyüme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktası oldu. Bu kararı alırken kendi işimizde en iyiler arasında yer alma hedefimiz vardı. Ancak köklü bir markayı satın almak, insanların yıllardır değer verdiği bir mirasın

sorumluluğunu da üstlenmek demekti. Biz de GODIVA’nın Belçika çikolata ustalığını, kalitesini ve kendine özgü dünyasını korurken daha fazla insanın bu markayla tanışmasını istedik. Kalitesinden ve değerinden ödün vermeden daha ulaşılabilir hale getirmeye odaklandık. Biz buna lüksün demokratikleştirilmesi diyoruz. GODIVA’nın 100. yılını farklı ülkelerde kutluyoruz. Japonya ve Amerika’da başlayan kutlamalarımız Şanghay’a uzandı. Riyad ve İstanbul’la devam eden bu yolculuğun son durağı ise GODIVA’nın doğduğu Belçika olacak. Düşünün, yüz yıl önce Brüksel’de başlayan GODIVA hikayesi bugün dünyanın dört bir yanında kutlanıyor ve doğduğu topraklara geri dönüyor. Bence markanın nasıl küresel bir başarıya ulaştığını bundan daha güzel anlatan bir şey olamaz. Ekrem Yalçındağ ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu yüz yıllık hikayenin çok güzel bir

parçası. Sanatın yalnızca kutularda değil, tekstilde ve çikolatanın kendisinde de hayat bulması

çok kıymetli. Çikolatayı tadıyorsunuz, o anı yaşıyorsunuz ama geriye saklayabileceğiniz bir

sanat eseri de kalıyor. Belki yıllar sonra bu eser, GODIVA’nın 100. yılını kutladığımız günleri

bir başka nesle hatırlatacak. Ne güzel değil mi?