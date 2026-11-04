İstanbul İstanbul Evleri Örnek Daire’de düzenlenen “Sedef İybar’ın Mutfağı ile Sağlıklı Sonbahar Sofrası” etkinliğinde iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler ağırlandı. Koray Group Yönetim Kurulu Üyesi Yonca Kartal’ın ev sahipliğinde, Evin Şaşmaz’ın davetiyle gerçekleşen etkinliğe Akasya Aslıtürkmen, Sedef Çalarkan, Binnur Tolunguç, Şebnem Gergörü, Yudum Şaşmaz, Dr. Neslihan İskit, Fatoş Karahasan, Yelda İpekli ve Zeynep Hasman katıldı. Sedef İybar tarafından hazırlanan sonbahar menüsü, mevsimin taze ürünlerinden oluşan lezzetleri davetlilerle buluşturdu. Gastronomi ve keyifli sohbetlerin bir araya geldiği etkinlikte konuklar, sağlıklı beslenmeye ilişkin deneyim ve görüşlerini paylaşırken İstanbul İstanbul Evleri’nin örnek dairesini de gezdi. Projenin mimari detaylarını, yaşam alanlarını ve sunduğu yaşam anlayışını yakından inceleme fırsatı bulan davetliler, samimi bir atmosferde keyifli vakit geçirdi. Koray GYO, gastronomi, sanat ve iyi yaşam temalı etkinliklerle farklı yaşam deneyimlerini bir araya getirmeyi sürdürecek.