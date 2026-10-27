Bodrum'da ödül töreni...

Bodrum’dan Knidos’a, Ortakent’ten Yalıkavak’a uzanan 38. The Bodrum Cup’ta ekipler, beş gün
boyunca kendi kategorilerinde dereceye girmek için yarıştı. 19 Ekim’de Bodrum Belediye
Meydanı’ndaki geleneksel kampana töreniyle başlayan hafta, 24 Ekim Cumartesi günü Yalıkavak
açıklarında düzenlenen Anadolu Sigorta Etabı ile denizdeki mücadelenin tamamlanmasının
ardından ödül törenine taşındı. İlk gün Bodrum açıklarında SumOne Etabı için yelken açan ekipler, Ruins Luxury Resort Etabı ile Knidos’a, Yalıkavak Marina Etabı ile Ortakent’e ulaştı. OPET Etabı’nda Ortakent’ten Yalıkavak’a yarışan filo, son gün Anadolu Sigorta Etabı’nda bir kez daha start aldı. Uzun bir aradan sonra yeniden yarış rotasına dahil edilen Knidos, bu yılın dikkat çeken duraklarından biri oldu.
38. yılın kazananları
Yalıkavak Marina’da düzenlenen ödül töreninde, 38. The Bodrum Cup’ın şampiyonu DANIEL 1
kupasını kaldırırken diğer kategorilerde dereceye giren ekipler de ödüllerini aldı.
OPET Ana Sponsorluğunda yapılan 38’inci THE BODRUM CUP Şampiyonu: DANIEL 1
Platin Sponsoru ANADOLU SİGORTA’nın değerli destekleriyle yapılan 38’inci THE BODRUM CUP
CHALLENGE KUPASI Sahibi:DANIEL 1
Platin Sponsoru FOUR SEASONS OTEL İSTANBUL’un değerli destekleriyle yapılan 38’inci THE
BODRUM CUP YIL ÖZEL KUPASI Sahibi:MIHO DS
Platin Sponsoru RUINS’in değerli destekleriyle yapılan 38’inci THE BODRUM CUP CRUISER KUPASI
Sahibi: ATLAS G
Platin Sponsoru YALIKAVAK MARINA’nın değerli destekleriyle yapılan 38’inci THE BODRUM CUP,
BODRUM’UN EN HIZLISI Kupası: BELİZ G
Bodrum Belediyesi Fidel Berber özel ödülü: DANIEL 1