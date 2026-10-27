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Bodrum'da ödül töreni...

38. The Bodrum Cup, Yalıkavak Marina'da gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Giriş: 27 Ekim 2026, Salı 14:54
Bodrum'da ödül töreni...
Bodrum'da ödül töreni...

Bodrum’dan Knidos’a, Ortakent’ten Yalıkavak’a uzanan 38. The Bodrum Cup’ta ekipler, beş gün

boyunca kendi kategorilerinde dereceye girmek için yarıştı. 19 Ekim’de Bodrum Belediye

Meydanı’ndaki geleneksel kampana töreniyle başlayan hafta, 24 Ekim Cumartesi günü Yalıkavak

açıklarında düzenlenen Anadolu Sigorta Etabı ile denizdeki mücadelenin tamamlanmasının

ardından ödül törenine taşındı. İlk gün Bodrum açıklarında SumOne Etabı için yelken açan ekipler, Ruins Luxury Resort Etabı ile Knidos’a, Yalıkavak Marina Etabı ile Ortakent’e ulaştı. OPET Etabı’nda Ortakent’ten Yalıkavak’a yarışan filo, son gün Anadolu Sigorta Etabı’nda bir kez daha start aldı. Uzun bir aradan sonra yeniden yarış rotasına dahil edilen Knidos, bu yılın dikkat çeken duraklarından biri oldu.

38. yılın kazananları

Yalıkavak Marina’da düzenlenen ödül töreninde, 38. The Bodrum Cup’ın şampiyonu DANIEL 1

kupasını kaldırırken diğer kategorilerde dereceye giren ekipler de ödüllerini aldı.

OPET Ana Sponsorluğunda yapılan 38’inci THE BODRUM CUP Şampiyonu: DANIEL 1

Platin Sponsoru ANADOLU SİGORTA’nın değerli destekleriyle yapılan 38’inci THE BODRUM CUP

CHALLENGE KUPASI Sahibi:DANIEL 1

Platin Sponsoru FOUR SEASONS OTEL İSTANBUL’un değerli destekleriyle yapılan 38’inci THE

BODRUM CUP YIL ÖZEL KUPASI Sahibi:MIHO DS

Platin Sponsoru RUINS’in değerli destekleriyle yapılan 38’inci THE BODRUM CUP CRUISER KUPASI

Sahibi: ATLAS G

Platin Sponsoru YALIKAVAK MARINA’nın değerli destekleriyle yapılan 38’inci THE BODRUM CUP,

BODRUM’UN EN HIZLISI Kupası: BELİZ G

Bodrum Belediyesi Fidel Berber özel ödülü: DANIEL 1

Bodrumda ödül töreni...
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