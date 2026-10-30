Trend Model Of Türkiye'nin özel konukları

Türkiye’ye yeni yüzler ve moda, reklam, televizyon ve oyunculuk sektörlerine yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen Trend Model Of Türkiye Raffles İstanbul’da gerçekleştirildi. İş insanı Mehmet Yıldırım tarafından düzenlenen yarışma, genç yeteneklere kendilerini gösterme ve kariyer yolculuklarında yeni fırsatlar yakalama imkânı sunmayı amaçladı. Noter huzurunda, şeffaflık ve güven ilkesiyle Benzer organizasyonlardan ayrışmayı hedefleyen Trend Model Of Türkiye, Beyoğlu 40. Noter huzurunda gerçekleştirilmesiyle öne çıktı. Mehmet Yıldırım’ın düzenlediği ilk yarışma olan organizasyonun önümüzdeki yıllarda da aynı kalite, ciddiyet ve seviyeli anlayışla sürdürülmesi hedefleniyor.