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Londra'da çekim...

Türkiye'nin tanınmış markası Sonbahar/Kış 2026-2027 koleksiyonunu Londra'nın ikonik tarihi mekanlarından Home House'ta gerçekleştirilen sinematik bir çekimle tanıttı.

Giriş: 11 Kasım 2026, Çarşamba 11:38
Londra'da çekim...
Londra'da çekim...

Damat Tween’den yeni sezonda modanın efsanevi ismi David Bradshaw ile güç birliği Lüks erkek giyimde trendleri belirleyen Damat Tween, Sonbahar/Kış 2026-2027 koleksiyonunu Londra’nın ikonik tarihi mekanlarından Home House’ta gerçekleştirilen sinematik bir çekimle tanıttı. "Same Spirit, Played Different" temasıyla oluşturulan koleksiyon tanıtımının kreatif danışmanlığı ve stil yönetimini Prada ve Tom Ford gibi dünya devlerinin vizyonunu şekillendiren efsanevi kreatif direktör David Bradshaw üstlendi. Bradshaw’un kreatif vizyonu, Damat Tween’in uluslararası moda dünyasındaki konumunu güçlendirirken markanın küresel büyüme hedeflerini de destekliyor. Londra’nın İkonik Mekanı: Home House Kampanyanın sinematik çekimleri, Londra’da 18. yüzyılda neoklasik tarzda inşa edilen ikonik Home House’ta gerçekleştirildi. Tarihi yapının mimari dokusu ve ışık oyunları, ünlü fotoğrafçı Charlie Gray’in objektifinden etkileyici bir moda anlatısına dönüştü. Çekimlerin kreatif ve stil danışmanlığını bizzat yöneten David Bradshaw; Calvin Klein, Jil Sander, Versace Erkek Giyim, Alexander McQueen ve Tom Ford gibi lüks moda evlerinde edindiği vizyonu bu projeye taşıdı. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu, küresel iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları vurguladı: “Orka Holding olarak 85 ülkeye yayılan küresel mağaza ağımızla aynı zamanda Türk tasarım gücünü, stilini ve yaşam tarzını dünyaya ihraç ediyoruz. Dünya moda endüstrisinin yaşayan en büyük vizyonerlerinden David Bradshaw ile yollarımızın yeniden kesişmesi, markalarımızın küresel ligdeki güçlü konumunun bir göstergesi. Londra’da tarihin ve modern tasarımın buluştuğu bu çekim hem Damat’ın zamansız asaletini hem de Tween’in yenilikçi DNA’sını en üst düzeyde yansıtıyor.

londra
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