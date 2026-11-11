Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Magazin Hattı
Magazin Hattı

Gala daveti...

Türkiye'nin lüks moda ve yaşam stili destinasyonu Beymen, Anadolu'nun köklü kültürel mirasını küresel lüks dünyasıyla buluşturma vizyonunu yeni bir sergiyle sürdürüyor.

Giriş: 11 Kasım 2026, Çarşamba 15:52
Gala daveti...
Gala daveti...

Beymen, Timeless Treasures – The Eternal Journey of the Bag sergisinin açılışını Tersane İstanbul Event Hall’da düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle kutladı. Gecenin sunuculuğunu ünlü oyuncu Halit Ergenç üstlenirken, dünya müzik tarihinin efsanevi isimlerinden Diana Ross’un özel performansı geceye damga vurdu. Ardından, Mısır'dan Danimarka'ya, Brezilya'dan Ibiza'ya uzanan uluslararası müzik yolculuklarıyla dikkat çeken iki başarılı kadın DJ Ashibah ve Sherry K de performanslarıyla geceye eşlik etti. Mayhoola CEO’su ve Beymen Yönetim Kurulu Başkanı Rachid Mohamed Rachid ile Beymen Group CEO’su Elif Çapçı’nın ev sahipliğindeki gece iş, sanat, akademi, moda ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü markaların tasarımcılarını İstanbul’da bir araya getirdi. Nicky Hilton, Caroline Daur, Antonin Tron, Edgardo Osorio, Giuseppe Zanotti, Erika Boldrin, Harry Nuriev, Hadban Twins, Ege & Ayşe Ege, Begüm Kıroğlu, Saadet Işıl Aksoy, Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Bergüzar Korel, Ahu Yağtu, Bora Cengiz, Fadik Sevin Atasoy, Hazar Ergüçlü, Taro Emir Tekin, Büşra Develi, Ece Sükan, Hande Ataizi, Selma Ergeç gecenin dikkat çeken konukları arasında yer aldı.

55 Küresel Markanın 80 Eşsiz Eseri Timeless Treasures Sergisinde

Dünyanın önde gelen 55 lüks markasının, bu toprakların kültürel mirasından ilham alarak Beymen için özel olarak tasarladığı veya arşiv ve koleksiyonlarından seçerek sergiye kazandırdığı 80 eşsiz çanta tasarımına ev sahipliği yapan Timeless Treasures, 8 Kasım 2026 tarihinde Beymen Tersane – Galleries of Luxury’de kapılarını açıyor. Sergi, 8 Şubat 2027 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. 2023 yılında kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle lüksün bu topraklardaki 500 yıllık yolculuğuna ışık tutan Beymen, sergi, Assouline tarafından yayımlanan kitap ve Netflix’te yayınlanan belgeselden oluşan ve küresel ölçekte ses getiren Golden Opulence üçlemesinin ardından, Timeless Treasures – The Eternal Journey of the Bag projesiyle Anadolu’nun köklü kültürel mirasını bir kez daha küresel lüks dünyasıyla buluşturuyor. Yüzyıllar boyunca insanlığın kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olan çanta; kişisel kimliğin, bireysel ifadenin, statünün ve özgürlüğün güçlü sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Sanat ile zanaatın kesişim noktasında doğan bu tasarım objesi, her dönemde işlevinin ötesine geçerek toplumların estetik anlayışını, teknik bilgisini, kültürel değerlerini ve yaşam biçimlerini yansıtıyor. Timeless Treasures ise çantayı yalnızca bir aksesuar olarak değil; estetiğin, ustalığın ve hafızanın zamansız taşıyıcısı olarak ele alıyor.

Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Londra'da çekim...
Magazin Hattı

Londra'da çekim...

Türkiye'nin tanınmış markası Sonbahar/Kış 2026-2027 koleksiyonunu Londra’nın ikonik tarihi mekanlarından Home House’ta gerçekleştirilen sinematik bir çekimle tanıttı.
Özel davet...
Magazin Hattı

Özel davet...

Moda dünyasının seçkin markalarını bir araya getiren davet, ünlü isimleri bir araya getirdi.
Trend Model Of Türkiye'nin özel konukları
Magazin Hattı

Trend Model Of Türkiye'nin özel konukları

İş insanı Mehmet Yıldırım’ın düzenlediği Trend Model Of Türkiye, Beyoğlu 40. Noter huzurunda gerçekleştirildi. Yarışmada ilk üçe giren yarışmacılar para ödülü kazanırken organizasyon, sektöre yeni yetenekler kazandırma hedefiyle dikkat çekti.
'Sağlıklı Sonbahar Sofrası'
Magazin Hattı

'Sağlıklı Sonbahar Sofrası'

Koray GYO’nun geleneksel hale gelen “Koray GYO Talks” buluşmalarının bir yenisi daha gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Kupası...
Magazin Hattı

Cumhuriyet Kupası...

Türkiye'nin yeni golf destinasyonu The Dalaman Golf Club, TGF Cumhuriyet Kupası ile golf dünyasını buluşturdu Türkiye'nin golf turizmine yeni bir destinasyon kazandıran The Dalaman Golf Club'ın resmî açılışı gerçekleştirildi.
Çağdaş tasarımlar...
Magazin Hattı

Çağdaş tasarımlar...

Zanaatkârlığın Çağdaş Tasarımla Buluştuğu Nokta Belma Şen, tasarım anlayışını yalnızca estetik üzerinden değil, malzemeye duyduğu saygı, el işçiliğine verdiği değer ve zanaatkârlığın kültürel sürekliliği üzerinden şekillendiriyor.
Bodrum'da ödül töreni...
Magazin Hattı

Bodrum'da ödül töreni...

38. The Bodrum Cup, Yalıkavak Marina’da gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.
43’üncü yaşını kutladı
Magazin Hattı

43’üncü yaşını kutladı

Aslı Sipahi, 43’üncü yaşını dostlarıyla birlikte kutladı.
Kıray'a yeni görev...
Magazin Hattı

Kıray'a yeni görev...

Türkiye Futbol Federasyonu’nda gerçekleştirilen yeni görev dağılımı kapsamında, A Millî Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Tahir Ediz Kıray getirildi.
Hanımları buluşturan davet
Magazin Hattı

Hanımları buluşturan davet

Hande Kazanova ile Astroloji Sohbeti'nin yenisi, Koray GYO Talks kapsamında gerçekleşti.
Kültür ve sanata anlamlı destek
Magazin Hattı

Kültür ve sanata anlamlı destek

İtalya’nın köklü opera geleneği, İtalya Büyükelçiliği ve Puccini Vakfı iş birliğiyle ilk kez Türkiye’de düzenlenecek özel bir konserle İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.
Süt Fabrikası hayata geçti
Magazin Hattı

Süt Fabrikası hayata geçti

KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, Danone Türkiye ile birlikte hayata geçirdiği Süt Fabrikası aktivitesini sosyal medyadan tanıttı