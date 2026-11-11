Gala daveti...

Beymen, Timeless Treasures – The Eternal Journey of the Bag sergisinin açılışını Tersane İstanbul Event Hall’da düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle kutladı. Gecenin sunuculuğunu ünlü oyuncu Halit Ergenç üstlenirken, dünya müzik tarihinin efsanevi isimlerinden Diana Ross’un özel performansı geceye damga vurdu. Ardından, Mısır'dan Danimarka'ya, Brezilya'dan Ibiza'ya uzanan uluslararası müzik yolculuklarıyla dikkat çeken iki başarılı kadın DJ Ashibah ve Sherry K de performanslarıyla geceye eşlik etti. Mayhoola CEO’su ve Beymen Yönetim Kurulu Başkanı Rachid Mohamed Rachid ile Beymen Group CEO’su Elif Çapçı’nın ev sahipliğindeki gece iş, sanat, akademi, moda ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü markaların tasarımcılarını İstanbul’da bir araya getirdi. Nicky Hilton, Caroline Daur, Antonin Tron, Edgardo Osorio, Giuseppe Zanotti, Erika Boldrin, Harry Nuriev, Hadban Twins, Ege & Ayşe Ege, Begüm Kıroğlu, Saadet Işıl Aksoy, Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Bergüzar Korel, Ahu Yağtu, Bora Cengiz, Fadik Sevin Atasoy, Hazar Ergüçlü, Taro Emir Tekin, Büşra Develi, Ece Sükan, Hande Ataizi, Selma Ergeç gecenin dikkat çeken konukları arasında yer aldı.

55 Küresel Markanın 80 Eşsiz Eseri Timeless Treasures Sergisinde

Dünyanın önde gelen 55 lüks markasının, bu toprakların kültürel mirasından ilham alarak Beymen için özel olarak tasarladığı veya arşiv ve koleksiyonlarından seçerek sergiye kazandırdığı 80 eşsiz çanta tasarımına ev sahipliği yapan Timeless Treasures, 8 Kasım 2026 tarihinde Beymen Tersane – Galleries of Luxury’de kapılarını açıyor. Sergi, 8 Şubat 2027 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. 2023 yılında kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle lüksün bu topraklardaki 500 yıllık yolculuğuna ışık tutan Beymen, sergi, Assouline tarafından yayımlanan kitap ve Netflix’te yayınlanan belgeselden oluşan ve küresel ölçekte ses getiren Golden Opulence üçlemesinin ardından, Timeless Treasures – The Eternal Journey of the Bag projesiyle Anadolu’nun köklü kültürel mirasını bir kez daha küresel lüks dünyasıyla buluşturuyor. Yüzyıllar boyunca insanlığın kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olan çanta; kişisel kimliğin, bireysel ifadenin, statünün ve özgürlüğün güçlü sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Sanat ile zanaatın kesişim noktasında doğan bu tasarım objesi, her dönemde işlevinin ötesine geçerek toplumların estetik anlayışını, teknik bilgisini, kültürel değerlerini ve yaşam biçimlerini yansıtıyor. Timeless Treasures ise çantayı yalnızca bir aksesuar olarak değil; estetiğin, ustalığın ve hafızanın zamansız taşıyıcısı olarak ele alıyor.