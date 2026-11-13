Kadın İstihdamına Destek

Kadınların üretimde, iş hayatında ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer almalarını destekleyen X

Eroğlu Holding, 8 Mart 2026 Dünya Kadınlar Günü’nde başlattığı “Değer Üreten X Kadınları” projesini

Çanakkale’ye taşıdı. Kadınların hikayelerini görünür kılmak, emeklerini ve başarılarını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje, başlangıcından itibaren kadınların kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve kendilerini değerli hissetmelerine odaklandı. “Kendinizi ne kadar değerli hissediyorsunuz?” sorusundan hareketle şekillenen proje, kadınların yalnızca başarı hikayelerini anlatmakla sınırlı kalmayarak yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkmasına da katkı sunmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım doğrultusunda X Eroğlu Holding, Lapseki Kaymakamlığı iş birliğiyle Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesinde Değer Üretenler Atölyesi’ni hayata geçirdi. 10 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen açılış töreniyle kadınların mesleki beceriler kazanabilecekleri, üretime katılabilecekleri ve ekonomik bağımsızlık yolunda yeni fırsatlarla buluşabilecekleri atölyeler kapılarını açtı.