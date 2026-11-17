Ege’nin ve Türkiye’nin golf turizmini ileri taşımak vizyonuyla kurulan Bodrum Golf Kulübü, Av. Merter Özay’ın başkanlığındaki ilk senesinde TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 2026'da Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştı. Hüseyin Boyacı’nın kaptanlığında sezon boyu omuz omuza mücadele eden A Takımı’nın yolculuğu İstanbul’da başladı, Regnum Bodrum ve Ankara’nın ardından Dalaman’da

şampiyon olarak sonlandı. Şampiyonluğu değerlendiren Bodrum Golf Club A Takımı Kaptanı Hüseyin Boyacı, şunları aktardı: “Kazandığımız bu kupa, her vuruşta gösterilen emeğin, kulübümüzü birbirine

bağlayan dostluğun ve kazanma kültürümüzün bir yansımasını simgeliyor. Ege Kulüpler Şampiyonası’ndaki üst üste üçüncü şampiyonluğumuzun ardından gelen bu zafer, Bodrum Golf Kulübü’nün başarı yolculuğunun yeni bir halkası olarak tarihimize yazıldı. Yeni yönetimimizle çıktığımız yolda böyle bir başarıya uzanmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Oyuncularımızı yürekten kutluyor, bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Daha nice kupalara…” Bodrum Golf Kulübü’nün hikayesi, 2006 yılında Ortakent’te başladı. Kurulduğu günden bu yana üyelik ve kulüp kültürünü merkeze alan Bodrum Golf Kulübü, 249 hissedarlı yapısıyla Türkiye’de kendine özgü bir modele sahip golf kulüplerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yıllar içinde büyüyen kulüp, yalnızca bir golf sahası olmanın ötesine geçerek üyelerine sosyal ve sportif yaşamı bir arada sunan bir merkez haline geldi. Bodrum Golf Kulübü, bugün dokuz çukurlu golf sahası, golf akademisi, fitness merkezi, pilates stüdyosu ve sekiz tenis kortuyla hizmet veriyor.