Venedik turu...

GastroVista Art, sanat ve gastronomiyi buluşturan özel yolculuklarına Venedik’te unutulmaz bir deneyim daha ekledi. GastroVista Art’ın kurucusu iş insanı Arzu Kayar öncülüğünde, sanat tarihçisi Dr. Feride Çelik’in sanat danışmanlığında gerçekleşen Venedik gezisi, katılımcılara sanat, tarih, mimari ve gastronominin iç içe geçtiği ayrıcalıklı bir kültür yolculuğu sundu. 10–12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen programda, Venedik Bienali kapsamında çağdaş sanatın farklı ifade biçimleri keşfedilirken, şehrin yüzyıllara uzanan kültürel ve sanatsal mirası da yakından deneyimlendi. Bienal kapsamında ziyaret edilen sergiler ve sanat mekânları, katılımcılara çağdaş sanatın farklı disiplinlerini keşfetme fırsatı sundu. Venedik’in büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu özel yolculuk, İtalyan mutfağının rafine lezzetleri, özenle hazırlanan gastronomik deneyimler ve tarihi sarayların zarif ambiyansında gerçekleşen özel akşam yemekleriyle zenginleşti. Programın en etkileyici anlarından biri ise tarihi bir Venedik sarayında yaşanan opera deneyimi oldu. Müziğin, sanatın ve tarihin iç içe geçtiği bu özel gece, katılımcılara Venedik’in romantik ve büyüleyici ruhunu hissettirdi. Sanatı yalnızca izlenen değil, yaşanan ve paylaşılan bir deneyim olarak ele alan GastroVista Art, kültür ve gastronomiyi bir araya getiren etkinlikleriyle üyelerine yeni bakış açıları kazandırmayı hedefliyor. İş insanı Arzu Kayar’ın kuruculuğunda hayata geçirilen GastroVista Art, sanatın ilham veren gücünü gastronominin birleştirici ruhuyla buluşturarak İstanbul’dan dünyanın farklı kültür başkentlerine uzanan özel deneyimler yaratmaya devam ediyor.