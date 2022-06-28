Naomi Campbell Bodrum'da!

Dünyaca Ünlü İngiliz Model Naomi Campbell 2 yıldır gelmediği Bodrum'a bu kez 2 yaşındaki kızı ile geldi. Yakın arkadaşları ile birlikte kiraladığı özel bir villada tatil yapan 52 yaşındaki ünlü model önceki gün Cennet Koyu'nda tekne keyfi yaparken görüntülendi. Tekne'de güneşlenen Naomi Campbell sık sık teknenin ön kısmına geçerek telefon görüşmesi yaptı. Daha sonra oturan Campbell arkadaşlarıyla sohbet etti. Taşıyıcı anne yöntemi ile dünyaya getirdiği ve ismini hala sır gibi sakladığı kızı ise teknede arkadaşlarının kucağında objektiflere yansıdı. Dünyaca ünlü top modelin aldığı kilolar ile dikkat çekti.

Onur AYDIN