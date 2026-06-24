Jet Set

Roma'da balayı

Sicilya'da gösterişli bir düğün yapan şarkıcı Dua Lipa ve oyuncu Callum Turner çifti, Roma'da balayına devam ediyor.

Giriş: 24 Haziran 2026 Çarşamba 11:19 Güncelleme: 24 Haziran 2026 Çarşamba 11:40
Roma'da balayı

Önce 31 Mayıs'ta Londra'da sade bir nikah, ardından haziran ayı başında Sicilya'daki Palermo yakınlarında tarihi Villa Valguarnera'da gösterişli bir düğün yapan Dua Lipa ve Callum Turner çifti, balayını İtalya'da geçiriyor. 30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Lipa ile 36 yaşındaki İngiliz oyuncu Turner, başkent Roma'da üstü açık lüks bir otomobille gezerken görüntülendi. Çiftin düğünü, insansız hava aracı karşıtı sistemlerden, çalışanlar ve tedarikçiler için yapılan gizlilik anlaşmalarına kadar mümkün olan en sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilmişti. Düğün yerinde fotoğraf ve video çekimi yasaklanmıştı. Sicilya'daki düğünü üç gün üç gece süren çift, geçtiğimiz günlerde düğün fotoğraflarını kendileri paylaşmıştı. Lipa'nın Matthieu Blazy tarafından tasarlanan gelinliği, 480 bin boncukla elde işlenmiş ve 1155 saatlik iğne işi gerektiren mücevherlerle süslenmişti. Gelinliğin iki metrelik kuyruğunda 25 bin tüy detayı dikkat çekiciydi. Gelinliğin duvağı da altı metrelik bir tülden oluşuyordu. Sicilya'daki düğüne katılanlar arasında Charli XCX, Elton John, Joe Alwyn ve Donatella Versace gibi ünlü isimler de vardı. Lipa ve Turner ilişkisi, ikilinin 2024 yılının başlarında Londra'da bir partide birlikte görülmesiyle ortaya çıkmıştı. Çift, 2025'te nişanlandıklarını duyurmuştu.

Dua Lipa Callum Turner

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