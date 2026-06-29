Ünlü model ailesiyle tatilde

Dünyanın en ünlü Victoria's Secret modellerinden Alessandra Ambrosio ailesi ve arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkarıyor. 45 yaşındaki Brezilyalı model ABD'nin Miami kentinde aile üyeleri ve arkadaşlarıyla birlikte sahilde keyifli bir gün geçirirken görüntülendi. Ailenin her zaman önce geldiğini kanıtlayan ünlü model, çocuklarla sahilde top oynadı, denize girdi. Plajda beyaz ve kahverengi çizgili bir bikini giyerek fit görünümüne hayran bırakan Ambrosio, yüzme molasının ardından açık mavi bir spor kıyafeti giyerek sahilde yürüdü.