Dünya Kupası’nda yıldızlar geçidi...

2026 FIFA Dünya Kupası, dün akşam Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Estadio Azteca Stadyumu'nda, Meksika ve Güney Afrika'nın karşı karşıya gelmesiyle başladı. Yaklaşık altı hafta sürecek olan 48 takımlı geniş çaplı turnuva için görkemli bir açılış gerçekleştirildi. ABD'de 11, Meksika'da 3 ve Kanada'da 2 olmak üzere toplam 16 şehirde ortaklaşa düzenlenecek Dünya Kupası'nın Latin açılışında Andrea Bocelli ve Salma Hayek sürprizleri olurken, başrolde Shakira vardı. Shakira 2006'da Almanya'da, 2010'da Güney Afrika'da ve 2014'te Brezilya'daki Dünya Kupası'nda da sahne almıştı. Bu, Shakira'nın dördüncü Dünya Kupası performansı oldu. Sahneye sarı bir kostüm ve geniş güneş gözlüğüyle çıkan Shakira için sosyal medyada 'sahte' söylentileri yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu gerçek Shakira değil!" iddiasında bulunarak, şarkıcının dublörünün sahnede olduğunu söyledi. Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 yendiği Dünya Kupası açılış töreninde sahne alan Lila Downs, Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, Burna Boy gibi isimler, Latin ritimlerinin yankılanmasını sağladı. İlk olarak Lila Downs dev bir Dünya Kupası kupasıyla süslenmiş stadyumun merkezinde belirdiğinde tüm dünya onu izledi. Aztek dansçılarıyla çevrili olan Downs, Meksika'nın İspanyol öncesi kökenlerine saygı duruşunda bulundu. Maná, hit şarkısı 'Oye Mi Amor'u söyleyerek rock tarzını ön plana çıkardı. İlk olarak 1992'de yayınlanan bu şarkı, en bilinen İspanyolca şarkılardan biri olarak hafızalarda yer edindi. Maná'yı, geleneksel Meksika kıyafetleri giymiş dansçılarla birlikte sahne alan ve alanı renklere bürüyerek 'Un Partidazo' şarkısıyla izleyicileri coşturan Danny Ocean izledi. Los Ángeles Azules grubu, coşkuyu kaybetmeden, Belinda'yı karşılamak için Dünya Kupası kupasının önünde sahneye çıktı ve 'Por Ella' şarkısını seslendirdi. Ardından J Balvin, yüksek enerjiyle sahneye çıktı, 'Jump' şarkısını seslendirdi. Stadyumdaki binlerce kişi, şarkının ritmi eşliğinde dans etti. Sıra Shakira'ya geldiğinde coşku daha da arttı. Kolombiyalı şarkıcı, Burna Boy ile birlikte resmi Dünya Kupası şarkısı 'Dai Dai'yi seslendirdi. Açılış töreni için Shakira'nın güçlü finali şimdiden hafızalarda yer edindi. Shakira, müzik ve futbolu birleştiren açılıl töreninin ardından bir kez daha Dünya Kupası sahnesine çıkacak.Törenin en duygusal anlarından biri Meksikalı şarkıcı Alejandro Fernández ve İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin konuşmasından geldi. Alejandro Fernández, Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçın başlama vuruşundan önce Meksika milli marşını seslendirerek, güçlü sesiyle ülkesini gururla temsil etti. Andrea Bocelli ve Güney Koreli şarkıcı EJAE ile birlikte, 2026 Dünya Kupası'nın resmi FIFA marşı olan 'DNA'nın prömiyerini gerçekleştirdi. Futbol tutkunu olan oyuncu ve yapımcı Salma Hayek de açılış töreninin sürpriz isimlerinden biri oldu. Meksikalı yıldız, Dünya Kupası'nın ilk protokol geçit töreninde kısa bir karşılama konuşması yaptı.