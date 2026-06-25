Jet Set

33 yıl sonra İstanbul'da konser...

33 yıl sonra aynı stadyumda yeniden sahneye çıkan rock müziğe damga vuran efsane grup Scorpions, Türk bayrağı eşliğinde başladığı gecede "İyi akşamlar İstanbul!" diyerek on binlerce hayranını selamladı.

Giriş: 25 Haziran 2026 Perşembe 10:20 Güncelleme: 25 Haziran 2026 Perşembe 10:20
33 yıl sonra İstanbul'da konser...

BKM organizasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) tanıtım desteğiyle gerçekleştirilen ve aylar öncesinden büyük heyecan yaratan Scorpions konseri, bu akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda on binlerce müzikseveri bir araya getirdi. Rock müziğin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen grup, 60. kuruluş yılını kutladığı Coming Home – 60 Years of Scorpions Tour kapsamında İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza attı. Scorpions için bu konser yalnızca bir turne durağı değil, aynı zamanda tarihle yeniden buluşmaydı. Grup, 1993 yılında İnönü Stadyumu'nda verdiği unutulmaz konserden tam 33 yıl sonra aynı noktada, bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu olarak hizmet veren mekânda yeniden sahneye çıktı.Haftalar boyunca merakla beklenen konser için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce hayran İstanbul'a geldi. Rock tarihinin en uzun soluklu gruplarından biri olan Scorpions, sahneye çıktığı ilk andan itibaren seyircinin enerjisini arkasına alarak gece boyunca temposunu hiç düşürmedi. Scorpions sahneye Türk bayrağı eşliğinde çıkarken, Klaus Meine geceyi Türkçe "İyi akşamlar İstanbul!" sözleriyle açtı. Efsane grup daha ilk dakikalardan itibaren stadyumda unutulmaz bir atmosfer yarattı. Gecenin ilerleyen anlarında seyircilere seslenen Klaus Meine, İstanbul'da bulunmanın kendileri için taşıdığı özel anlamı şu sözlerle anlattı: "Tekrar burada olmak harika, uzun zaman oldu. Bu gece burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İstanbul'a geri dönmek harika hissettiriyor. Biliyor musunuz, bu beni grubu ilk kurduğumuz 70'lerin başına götürüyor. O günlerde bir gün burada durup 60. yılımızı kutlayacağımızı ve hep birlikte şarkılar söyleyeceğimizi ancak hayal edebilirdim. Bu gerçekten inanılmaz. Bunu mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz. Seni seviyoruz İstanbul." Klaus Meine'nin sözleri stadyumu dolduran on binlerce kişi tarafından alkışlarla karşılanırken, 33 yıl sonra aynı stadyumda gerçekleşen bu buluşma gecenin en duygusal anlarından biri oldu.

Scorpions konser

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler 'Yoko Ono: İçses ve İçyapı' sergisi...

Akbank’ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisinin açılışı özel bir davetle gerçekleşti.
Davetler Sanat tutkunlarından sergi ziyareti

Akbank’ın desteğiyle ziyarete açılan Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisi sanatseverleri bir araya getirdi.
Magazin Hattı Gün dönümü ruhuna kutlama

Cemiyet hayatının ünlü simaları yazın gelişini simgeleyen ve yılın en uzun günlerini karşılayan özel bir etkinliğe katıldı.

Magazin Hattı Yaza özel seçki...

Moda tutkunu ünlü hanımlar yaz sezonuna ilham veren özel bir davette bir araya geldi.

Magazin Hattı Bebek'te zarif buluşma...

Cemiye hayatının ünlü isimleri Boğaz’ın en özel buluşma noktalarından biri olan mekanda zarif bir brunch davetiyle yaz mevsimine unutulmaz bir başlangıç yaptı.
Jet Set 33 yıl sonra İstanbul'da konser...

33 yıl sonra aynı stadyumda yeniden sahneye çıkan rock müziğe damga vuran efsane grup Scorpions, Türk bayrağı eşliğinde başladığı gecede "İyi akşamlar İstanbul!" diyerek on binlerce hayranını selamladı.
Güncel "Bu nasıl bir pırlanta"

Elif Dürüst, yakın dostu Alara Koçibey'in oğlu Renç Uzan'la duygusal anlarını "Bu nasıl bir pırlanta" notuyla paylaştı.
Davetler Genç tasarımcılara özel defile...

Vakko ESMOD Moda Akademisi 2026 mezunlarının koleksiyonlarını sergilediği özel defile Vakko Moda Merkezi’nde moda tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti.
Tatil Sevgilisiyle Bodrum sularında...

Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan çiftinin oğulları Cevdet Çetindoğan, sevgilisi Su Zileli ile birlikte Bodrum'da HT Kulüp objektiflerine yansıdı.
Magazin Hattı Sürdürülebilir geleceğe sanatsal bakış

Çağdaş sanatın güçlü isimlerinden Zübeyde Çelik, 19 özel eserlerinden oluşan solo sergisi Harvest Time'ı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Jet Set Roma'da balayı

Sicilya'da gösterişli bir düğün yapan şarkıcı Dua Lipa ve oyuncu Callum Turner çifti, Roma'da balayına devam ediyor.
Caddeler Bebek'te form tuttular...

Sabancı ailesinin genç ve başarılı temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, güneşli havanın keyfini Bebek’te spor yaparak çıkardı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.