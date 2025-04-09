Jet Set

Jennifer Lopez, Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'JLO Live In 2025' dünya turnesi kapsamında temmuz ayında; Antalya ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacağını duyurdu.

Giriş: 09 Nisan 2025 Çarşamba
Jennifer Lopez, Türkiye'ye geliyor

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, uzun bir aradan sonra Türkiye'deki sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Son albümü 'This Is Me… Now' ile müzik listelerinde zirveye yerleşen Lopez, merakla beklenen 'JLO Live In 2025' dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek. Turnesine; 1 Temmuz’da Türkiye’den başlayacak olan Jennifer Lopez, ilk konserini Antalya’da verecek. Lopez, daha sonra; 4 Temmuz’da İstanbul Yenikapı Festival Park sahnesinde sahneye çıkacak. Jennifer Lopez'in sosyal medya hesabından duyurduğu turne takvimine göre; Türkiye konserlerinin ardından Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde de hayranlarıyla buluşacak. Lopez, 13 Temmuz'da Madrid'de, 15 Temmuz'da Barselona'da ve 20 Temmuz'da Budapeşte'de de sahne alarak dünya turnesine devam edecek.


Jennifer Lopez türkiye konser şov

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