Jet Set

Scorpions, İstanbul'da...

Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser öncesinde İstanbul'a geldi.

Giriş: 23 Haziran 2026 Salı 09:41 Güncelleme: 23 Haziran 2026 Salı 09:41
Scorpions, İstanbul'da...

Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions, BKM Organizasyonu ile 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser öncesinde İstanbul'a geldi. Grubun özel jeti önünde çekilen ilk kareler paylaşılırken, Türk hayranlarına özel yeni bir video mesaj da yayınlandı. İstanbul'a inişlerinin hemen ardından seslenen Scorpions, Merhaba Türkiye! Biz Scorpions. İstanbul'a yeni indik ve Çarşamba günü Beşiktaş Stadyumu'nda sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu konseri sakın kaçırmayın, çünkü sizi tam anlamıyla bir kasırga gibi sallayacağız! sözleriyle hayranlarını konsere davet etti. 60. yıllarını kutlayan ve Coming Home – 60 Years of Scorpions turnesi kapsamında


İstanbul'a gelen grup, daha önce verdikleri röportajlarda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki


konser için özel repertuvar ve sürprizler hazırladıklarının sinyalini vermişti. Scorpions, yıllardır canlı performanslarında yer vermedikleri bazı şarkılar ve konsere özel sürprizlerle Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 33 yıl sonra yeniden aynı stadyumda sahne alacak olan Scorpions, 24 Haziran gecesi rock tarihine geçecek unutulmaz bir konser için artık gün sayıyor.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Scorpions

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