Jet Set

'Jenner' lüks yatta pilates yaptı

Kız arkadaşlarıyla İtalya'nın Sardinya Adası'nda tatil yapan Kylie Jenner, lüks yatta pilates egzersizi yaptı.

Giriş: 18 Haziran 2026 Perşembe 10:33 Güncelleme: 18 Haziran 2026 Perşembe 10:33
'Jenner' lüks yatta pilates yaptı

Kylie Jenner, İtalya'nın Sardinya Adası'nda kız arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi Jenner, lüks yatta denizi ve güneşin tadını çıkarıyor. Önceki gün yatın güvertesinde görüntülenen 28 yaşındaki milyarder iş kadını, tatilde de olsa egzersiz yapmayı ihmal etmediğini gösterdi. Jenner, lüks yatta, spor eğitmeni eşliğinde pilates yaparken görüntülendi. Sardinya kıyılarına demirleyen yatta Jenner, siyah bikinisiyle pilates aletinde spor rutinini sürdürdü. Jenner, bu tatilde oyuncu sevgilisi Timothie Chalamet yerine kız arkadaşlarıyla birlikte olmayı tercih etti. Jenner, bir süre önce de kız arkadaş grubunu özel jetiyle Turks ve Caicos Adaları'na götürmüş, orada bir süre birlikte tatil yapmıştı. Jenner ve Chalamet çifti en son, 1973'ten beri ilk NBA şampiyonluğunu kazanan New York Knicks basketbol takımının final maçında birlikteydi. Nisan 2023'ten bu yana birlikte olan çift, ocak ayında Meksika'nın Los Cabos bölgesinde tatil yapmıştı. Cabo marinasında lüks bir yat gezisinde görüntülenmişlerdi.

Kylie Jenner italya Sardinya Adası

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