Türkiye-ABD maçına yıldız akını

2026 FIFA Dünya Kupası’ndan elenen Türkiye, gruptaki son maçında ABD’yi 3-2 yendi. Gollerin coşturduğu Los Angeles Stadı’nda sahadaki oyuncular kadar tribünler de dikkat çekiciydi. Aralarında Brad Pitt, Edward Norton, Ashton Kutcher, Colin Farrell, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Jessica Alba gibi isimlerin yer aldığı Hollywood yıldızları maçı ilgiyle izledi. Paris Hilton, maça eşi Carter Reum ve iki çocuğuyla katıldı. Hilton, maç öncesinde karşılaşmanın topunu sahaya getiren isimler arasındaydı. Ünlü isim, sahaya çocuklarıyla birlikte çıktı. Kameralar tribünlerde Brad Pitt ile Edward Norton’ı yan yana maç seyrederken gösterdi. Ashton Kutcher, Colin Farrell ve Leonardo DiCaprio da kameraların maç esnasında ekrana taşıdığı isimler arasındaydı.