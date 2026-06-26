Jet Set

Türkiye-ABD maçına yıldız akını

Türkiye’nin Dünya Kupası’na veda ederken ABD’yi 3-2 mağup ettiği son grup maçında, tribünler adeta bir Hollywood galasına dönüştü. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton ve Edward Norton gibi dünyaca ünlü yıldızlar, ABD’ye destek vermek için stadyumdaki yerlerini aldı.

Giriş: 26 Haziran 2026 Cuma 10:38 Güncelleme: 26 Haziran 2026 Cuma 10:38
Türkiye-ABD maçına yıldız akını

2026 FIFA Dünya Kupası’ndan elenen Türkiye, gruptaki son maçında ABD’yi 3-2 yendi. Gollerin coşturduğu Los Angeles Stadı’nda sahadaki oyuncular kadar tribünler de dikkat çekiciydi. Aralarında Brad Pitt, Edward Norton, Ashton Kutcher, Colin Farrell, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Jessica Alba gibi isimlerin yer aldığı Hollywood yıldızları maçı ilgiyle izledi. Paris Hilton, maça eşi Carter Reum ve iki çocuğuyla katıldı. Hilton, maç öncesinde karşılaşmanın topunu sahaya getiren isimler arasındaydı. Ünlü isim, sahaya çocuklarıyla birlikte çıktı. Kameralar tribünlerde Brad Pitt ile Edward Norton’ı yan yana maç seyrederken gösterdi. Ashton Kutcher, Colin Farrell ve Leonardo DiCaprio da kameraların maç esnasında ekrana taşıdığı isimler arasındaydı.

ABD Hollywood futbol

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Jet Set Türkiye-ABD maçına yıldız akını

Türkiye’nin Dünya Kupası’na veda ederken ABD’yi 3-2 mağup ettiği son grup maçında, tribünler adeta bir Hollywood galasına dönüştü. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton ve Edward Norton gibi dünyaca ünlü yıldızlar, ABD’ye destek vermek için stadyumdaki yerlerini aldı.
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