Aşk dolu piknik...

Pop yıldızı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin Santa Barbara şehrinde bir parkta romantik bir piknik yaparken, samimi anlarında görüntülendi. Çift, piknik örtüsünün üzerine uzanmış bir halde, birbirlerini öperken objektiflere yansıdı. Birbirlerine odaklandıkları görülen ikili, koyu bir sohbete dalmış şekilde, birbirlerine sevgi gösterisinde bulunuyordu. Çifte, Perry'nin eski nişanlısı Orlando Bloom'dan olan beş yaşındaki kızı Daisy ve bir erkek çocuk ile ünlü şarkıcının annesi de eşlik etti. 41 yaşındaki Perry ve 54 yaşındaki Trudeau, uzakta oynayan çocukları izlerken rahat görünüyordu. Piknik grubu birlikte yemek yedikten sonra piknik alanından eski model bir otomobille ayrıldı. Perry'nin sürücü koltuğunda olduğu otomobilde, Trudeau sevgilisinin elini bırakmadı. Ünlü şarkıcı ve siyasetçinin aşkı, Temmuz 2025'te Perry'nin "Lifetimes" turnesi öncesinde Montreal'deki bir restoranda yemek yerken görülmeleriyle ortaya çıkmıştı. Bu yemekten kısa bir süre önce Perry, 10 yıllık birlikteliğin ardından Orlando Bloom ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.