Kardashian'nın yeni tarzı

Kim Kardashian, ABD'nin Los Angeles kentinde görüntülendiğinde Marilyn Monroe'dan ilhamla platin sarısına dönüşürdüğü saçlarıyla dikkat çekti. Realite şov yıldızı bir dermatoloji kliniğindeki randevusuna giderken omuz hizasındaki platin sarısı saçlarıyla görüntülendi. 45 yaşındaki Kardashian, trençkot ve güneş gözlüğünden oluşan kombinine bir beyzbol şapkası da eklemişti. Kardashian, daha önce 2022 Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giydiğinde benzer bir sarışın bir görünüm sergilemişti.