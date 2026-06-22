Jet Set

Kardashian'nın yeni tarzı

Siyah saçlarıyla hafızalara kazınan realite şov yıldızı Kim Kardashian, platin sarısına çevirdiği saçlarıyla yeni imajını sergiledi.

Giriş: 22 Haziran 2026 Pazartesi 10:10 Güncelleme: 22 Haziran 2026 Pazartesi 10:10
Kardashian'nın yeni tarzı

Kim Kardashian, ABD'nin Los Angeles kentinde görüntülendiğinde Marilyn Monroe'dan ilhamla platin sarısına dönüşürdüğü saçlarıyla dikkat çekti. Realite şov yıldızı bir dermatoloji kliniğindeki randevusuna giderken omuz hizasındaki platin sarısı saçlarıyla görüntülendi. 45 yaşındaki Kardashian, trençkot ve güneş gözlüğünden oluşan kombinine bir beyzbol şapkası da eklemişti. Kardashian, daha önce 2022 Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giydiğinde benzer bir sarışın bir görünüm sergilemişti.

kim kardashian sarışın esmer TARZ

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