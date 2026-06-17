Jet Set

Royal Ascot'ta şıklık yarışı...

Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot, dün Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın görkemli girişiyle resmen başladı. Bir moda gösterisine sahne olan Royal Ascot'ta, katı kıyafet kuralına tabi tutulan seyirciler, şapka tasarımlarıyla şıklıklarını yarıştırdı.

Giriş: 17 Haziran 2026 Çarşamba 11:28 Güncelleme: 17 Haziran 2026 Çarşamba 11:28
Royal Ascot'ta şıklık yarışı...

Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot 2026, dün İngiltere'nin Ascot kentindeki Ascot Hipodromu'nda başladı. Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın gösterişli bir giriş yaptığı at yarışı organizasyonunun ilk gününde kraliyet ailesi üyeleri ve tanınmış sosyetik isimler dikkat çekici kombinleriyle öne çıktı. 77 yaşındaki Kral Charles ve 78 yaşındaki Kraliçe Camilla, özel at yarışları haftasının resmi olarak başladığı Royal Ascot'taki Kraliyet Alayı'na öncülük etti. Kraliyet çifti, Dük ve Düşes Wellington'ın da eşlik ettiği ilk atlı arabayla yarış alanına geldi. Arkalarından ikinci arabada ise Prenses Anne, Harriet Sperling ve Peter Phillips ile Kraliçe Camilla'nın yeğeni Ben Elliot yer alıyordu. Diğer kraliyet üyelerinin de arabalarla geçit yaptığı Royal Ascot'ta Kral Charles ve Kraliçe Camilla, katı bir kıyafet kuralının geçerli olduğu Kraliyet Locası'na geçerek yarışı izledi. Royal Ascot'un kıyafet kuralında kadınlar için şapka ve diz hizasında elbise veya etek, erkekler için ise takım elbise ve silindir şapka kuralı var. Kral ve Kraliçe, 2026 Royal Ascot'un ilk gününde yarışları ilgiyle takip etti. 20 Haziran'a kadar sürecek olan yarışların 2026 sezonu resmen başlarken, Kral ve Kraliçe bir mesaj da kaleme aldı. Kraliyet çifti, Royal Ascot'u küresel at yarışı endüstrisi için "yılın en önemli olaylarından biri" olarak nitelendirdi ve yarışın etkisine dair düşüncelerini paylaştı. Kral ve Kraliçe, 2022'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra onun çok sevdiği yarış atlarını miras alan isimler olarak yaptıkları açıklamada, "Biz de at sahibi ve yetiştiricisi olarak, Royal Ascot'ta yarış kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve hem yurt içinde hem de yurt dışında bulunan diğer yetiştiricilere bu son derece ilgi çekici mücadelede bol şans diliyoruz" dedi. Kraliyet çifti, yarışta Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'nın en iyi atlarından bazılarının yarışmasının beklendiğini, Royal Ascot'un yaklaşık 200 ülkeden izleyici tarafından takip edileceğini de vurguladı.

Royal Ascot

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sanat tutkunlarından sergi ziyareti

Emine Boyner’in doğanın sesini sanatla buluşturduğu "Kocakarı Masalları" sergisini, Güler Sabancı ve Zeynep Çarmıklı gibi sanatsever isimler ziyaret etti.
Tatil Mikonos'ta eğlence...

Sevgilisi Pelin Uluksar ve ailesiyle Mikonos'a çıkarma yapan Allan Hakko, eğlenceli tatillerinden anları sosyal medyada yayınladı.
Magazin Hattı “Suyun İzinden”

Zeyrek Çinili Hamam'da “Suyun İzinden” koleksiyonu özel bir davetle tanıtıldı.
Magazin Hattı "007 James Bond Gala Night"

İş, sanat, medya, spor ve uluslararası iş dünyasının seçkin isimleri Sunset Grill & Bar'da bir araya geldi
Güncel Yakın dostlar bir arada...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Berrin Yoleri, Emine Özilhan, Merih Turan ve Dilek Türker, bir doğum günü yemeğinde bir araya geldi.
Jet Set Royal Ascot'ta şıklık yarışı...

Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot, dün Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın görkemli girişiyle resmen başladı. Bir moda gösterisine sahne olan Royal Ascot'ta, katı kıyafet kuralına tabi tutulan seyirciler, şapka tasarımlarıyla şıklıklarını yarıştırdı.
Güncel Boyner Vakfı’ndan anlamlı proje...

Boyner Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner öncülüğünde başlayan "Zamanında Yanında" projesiyle, 10 ilde binlerce aile ve çocuğa ebeveynlik becerileri, çocuk gelişimi ve çocuk koruma konularında kapsamlı danışmanlık hizmeti sunulacak.
Güncel Hoş geldin 'Leo Aras'

Mariam ve Aslan Kemal Gülman çiftinin bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Feryal Gülman, ilk kez büyükanne olmanın heyecanını yaşadı.
Güncel Sabancı'dan yapay zekâ hamlesi...

İş insanı Melisa Sabancı Tapan, yapay zekâ çağında insani değerleri koruma felsefesiyle hayata geçirdiği yeni projesi AI.SU’yu duyurdu.
Moda 'Deri yaz aylarında giyilmez' ön yargısını kırdım

Tasarımcı Rabia Polat, kendi adına kurduğu dış giyim markasıyla modasever isimlerin radarında... Deri, güderi ve kürk tasarımlarıyla bilinen Rabia Polat, yaz aylarında deri parçaların muhteşem kombinlerle kullanılabileceğini söylüyor
Jet Set Aşk dolu piknik...

Gönlünü dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’ye kaptıran eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, şehrin göbeğinde piknik yaparak sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

Güncel Boğaz'da masalsı düğün...

Ecehan Kurdoğlu ile Burak Üçkardeş, Boğaz'da gerçekleşen görkemli törenle dünyaevine girdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.