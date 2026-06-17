Royal Ascot'ta şıklık yarışı...

Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot 2026, dün İngiltere'nin Ascot kentindeki Ascot Hipodromu'nda başladı. Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın gösterişli bir giriş yaptığı at yarışı organizasyonunun ilk gününde kraliyet ailesi üyeleri ve tanınmış sosyetik isimler dikkat çekici kombinleriyle öne çıktı. 77 yaşındaki Kral Charles ve 78 yaşındaki Kraliçe Camilla, özel at yarışları haftasının resmi olarak başladığı Royal Ascot'taki Kraliyet Alayı'na öncülük etti. Kraliyet çifti, Dük ve Düşes Wellington'ın da eşlik ettiği ilk atlı arabayla yarış alanına geldi. Arkalarından ikinci arabada ise Prenses Anne, Harriet Sperling ve Peter Phillips ile Kraliçe Camilla'nın yeğeni Ben Elliot yer alıyordu. Diğer kraliyet üyelerinin de arabalarla geçit yaptığı Royal Ascot'ta Kral Charles ve Kraliçe Camilla, katı bir kıyafet kuralının geçerli olduğu Kraliyet Locası'na geçerek yarışı izledi. Royal Ascot'un kıyafet kuralında kadınlar için şapka ve diz hizasında elbise veya etek, erkekler için ise takım elbise ve silindir şapka kuralı var. Kral ve Kraliçe, 2026 Royal Ascot'un ilk gününde yarışları ilgiyle takip etti. 20 Haziran'a kadar sürecek olan yarışların 2026 sezonu resmen başlarken, Kral ve Kraliçe bir mesaj da kaleme aldı. Kraliyet çifti, Royal Ascot'u küresel at yarışı endüstrisi için "yılın en önemli olaylarından biri" olarak nitelendirdi ve yarışın etkisine dair düşüncelerini paylaştı. Kral ve Kraliçe, 2022'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra onun çok sevdiği yarış atlarını miras alan isimler olarak yaptıkları açıklamada, "Biz de at sahibi ve yetiştiricisi olarak, Royal Ascot'ta yarış kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve hem yurt içinde hem de yurt dışında bulunan diğer yetiştiricilere bu son derece ilgi çekici mücadelede bol şans diliyoruz" dedi. Kraliyet çifti, yarışta Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'nın en iyi atlarından bazılarının yarışmasının beklendiğini, Royal Ascot'un yaklaşık 200 ülkeden izleyici tarafından takip edileceğini de vurguladı.