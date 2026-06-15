David Beckham ve Tom Cruise tribünde yan yana

Futbol dünyasının efsane ismi David Beckham ve Hollywood'un usta aktörü Tom Cruise, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan Dünya Kupası coşkusuna ortak oldu. David Beckham, resmi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta ünlü oyuncu Tom Cruise ile birlikte tribündeki yerini aldığını takipçilerine duyurdu. Şık bir takım elbiseyle boy gösteren Beckham ile siyah ceket ve gözlükleriyle tarzını konuşturan Cruise'un neşeli halleri dikkat çekti. Beckham, stadyumdaki coşkulu kalabalığın önünde çekilen bu kareyi şu sözlerle paylaştı: "Dünya Kupası'na ABD'de başlamak için harika bir yol... Tebrikler... Stadyumda bu kadar çok tutkulu taraftarı görmek harika" Kısa sürede 1,4 milyondan fazla beğeni alan paylaşıma, David Beckham'ın eşi Victoria Beckham kalp emojileriyle destek verirken, YouTube resmi hesabı da ikili için "Efsaneler " yorumunda bulundu.