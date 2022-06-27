Davetler

Hanif, Bodrum'da modaseverleri ağırladı!

Türk modasına değer katan ünlü modacı Dilek Hanif son dönem tasarımlarını Bodrum'daki yeni mağazasında tanıttı.

27 Haziran 2022 Pazartesi
Hanif, Bodrum'da modaseverleri ağırladı!

Lüks alışverişin ayrıcalıklı adresi Mandarin Oriental Bodrum iş, sanat ve cemiyet hayatının yoğun ilgisiyle gerçekleşen Luxury Shopping Week kapsamında keyiflikli etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Ünlü modacı Dilek Hanif’in merakla beklenen son koleksiyonu Nature Resort Collection’u da içeren tüm yeni sezon koleksiyonları Hanif’in Mandarin Oriental, Bodrum’ daki yeni mağazasında görücüye çıktı. Başarılı Modacı Dilek Hanif, koleksiyonlarının yanı sıra sürdürebilir moda ve sektörde kadınları güçlü kılmak amacıyla gerçekleştirdikleri girişimleri de katılımcılarla paylaştı. Etkinlik kapsamında Mandarin Oriental, Bodrum’da yer alan Dilek Hanif Store’u aralarında Şeli Elvaşvili, Çiğdem Erkman, Selda Doğan, Suzan Toplusoy, Aliye Sevimlisoy, Selma Türkeş, Özlem Avcıoğlu ve Dilhan Hanif gibi cemiyet hayatından seçkin davetliler ziyaret etti.

Dilek Hanif s Moda BODRUM

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