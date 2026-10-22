Keşif ve yaratıcılık dolu açılış...

COMMUNITÉ Galataport İstanbul'da merakla başlayan her adım, yeni bir karşılaşmaya açıldı. Heykele dönüşen tatlar ve konukları oyuna çağıran performanslarla mağazanın tüm katları kutlamanın bir parçası oldu. Gece boyunca moda, sanat, tasarım, gastronomi ve müzik arasındaki yaratıcı buluşmalar, konuklara her katta farklı bir deneyim yaşattı. Davete Güler Sabancı, Caroline Koç, Zafer Mutlu, Aylin-Özcan Tahincioğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Türkiye'den ve yurt dışından basın mensuplarının da ağırlandığı gecede konuklar, marka seçkisini geceye özel hazırlanan deneyimler eşliğinde keşfetti. Geceye özel hazırlanan yenilebilir enstalasyonlar, mağazayı kat kat açılan bir sürprizler dünyasına dönüştürdü.