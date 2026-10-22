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Keşif ve yaratıcılık dolu açılış...

Modanın sanatla, tasarımın gastronomiyle, keşfin oyunla buluştuğu açılış daveti iş ve cemiyet hayatının ünlü simalarını bir araya getirdi.

Giriş: 22 Ekim 2026, Perşembe 11:05
Keşif ve yaratıcılık dolu açılış...
CEM-ÜMİT BOYNER
ELİF BOYNER-METİN ANTER, AYŞE BOYNER
ZEYNEP ÇARMIKLI, GÜLER SABANCI, YASEMİN ALOĞLU
CAROLINE KOÇ
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
NÜKHET-ZAFER MUTLU
CEM BOYNER, SERDAR SUNAT, ZAFER MUTLU
ASLI GÜMÜŞEL
ASLI HOTİÇ TÜRKER, HİLAL KOSİF PİLES
JAKLİN GÜNER
ÖZLEM GÜSAR 
Keşif ve yaratıcılık dolu açılış...
CEM-ÜMİT BOYNER
ELİF BOYNER-METİN ANTER, AYŞE BOYNER
ZEYNEP ÇARMIKLI, GÜLER SABANCI, YASEMİN ALOĞLU
CAROLINE KOÇ
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
NÜKHET-ZAFER MUTLU
CEM BOYNER, SERDAR SUNAT, ZAFER MUTLU
ASLI GÜMÜŞEL
ASLI HOTİÇ TÜRKER, HİLAL KOSİF PİLES
JAKLİN GÜNER
ÖZLEM GÜSAR 

COMMUNITÉ Galataport İstanbul'da merakla başlayan her adım, yeni bir karşılaşmaya açıldı. Heykele dönüşen tatlar ve konukları oyuna çağıran performanslarla mağazanın tüm katları kutlamanın bir parçası oldu. Gece boyunca moda, sanat, tasarım, gastronomi ve müzik arasındaki yaratıcı buluşmalar, konuklara her katta farklı bir deneyim yaşattı. Davete Güler Sabancı, Caroline Koç, Zafer Mutlu, Aylin-Özcan Tahincioğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Türkiye'den ve yurt dışından basın mensuplarının da ağırlandığı gecede konuklar, marka seçkisini geceye özel hazırlanan deneyimler eşliğinde keşfetti. Geceye özel hazırlanan yenilebilir enstalasyonlar, mağazayı kat kat açılan bir sürprizler dünyasına dönüştürdü.

Galataport açılış davet
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