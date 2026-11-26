QNB Türkiye, tüzel müşterilerine yönelik geliştirdiği QNB Business programını Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenen özel bir davetle tanıttı. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve bankanın üst düzey yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, bankacılık avantajlarını günlük yaşam ayrıcalıklarıyla buluşturan program iş dünyasından davetlilerle paylaşıldı. Gecenin sürprizi ise sahne alan Bergüzar Korel oldu. Dört farklı ayrıcalık segmentinden oluşan QNB Business, avantajlı bankacılık hizmetlerinin yanı sıra havalimanı ayrıcalıkları, özel transfer seçenekleri ve kişiye özel hizmetlerle iş dünyasının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ömür Tan, programla müşterilerinin yalnızca iş hayatlarına değil, günlük yaşamlarına da değer katmayı amaçladıklarını belirtti. İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren davetin konukları arasında Levent Kızıl, Erol Tezman, Jaklin Güner, Sarp Evliyagil gibi isimler yer aldı.

Onur AYDIN