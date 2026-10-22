Mustafa V. Koç Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Sporun dönüştürücü gücüne inanan, yaşamı boyunca spora ve sporculara verdiği destekle iz bırakan merhum Mustafa V. Koç’un anısını yaşatmak amacıyla Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, 10’uncu kez sahiplerini buldu. Kalıcı teması “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Koç Ailesi üyelerinden Rahmi Koç, Ömer Koç, Ali Koç, Caroline Koç, Semahat Arsel ve İpek Kıraç, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve seçkin davetlilerin katılımıyla Divan Kuruçeşme’de düzenlendi. Bu yıl 102 adayın değerlendirildiği süreçte, Seçici Kurul tarafından Olimpik, Paralimpik ve Yaşam Boyu Spora Katkı kategorilerinde toplam yedi finalist belirlendi. Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi’nin değerlendirmesi sonucunda Olimpik kategoride milli güreşçi Nesrin Baş, Paralimpik kategoride milli yüzücü Umut Ünlü ve Yaşam Boyu Spora Katkı kategorisinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ödülün sahibi oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, törendeki konuşmasında şunları söyledi: “Koç Topluluğu olarak 100. yılımızı kutladığımız bu özel dönemde, geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe taşıma sorumluluğunu daha derinden hissediyoruz. On yıldır sporun insani değerlerini onurlandıran Mustafa V. Koç Spor Ödülü de bu anlayışımızın en anlamlı yansımalarından biri. Mustafa’nın yaşamı boyunca savunduğu değerlerin ve dokunduğu hayatlarda bıraktığı izlerin bu ödülle yaşamaya devam etmesi bizler için çok kıymetli. Kurucumuz merhum Vehbi Koç’tan bugüne değişmeyen bir anlayışımız var: Başarıyı yalnızca sonuçlarla değil, o sonuçlara nasıl ulaşıldığıyla da değerlendiriyoruz. Sporda da bir insanı örnek kılan, kazandığı madalyaların ötesinde gösterdiği emek ve kararlılık, rakibine duyduğu saygı, zorluklar karşısında yeniden ayağa kalkabilmesi ve kendisinden sonra gelenlere açtığı yoldur. Mustafa V. Koç Spor Ödülü ile yalnızca sportif başarıları değil, başarının ardındaki karakteri de onurlandırıyoruz. Bu yılın ödül sahipleri de sporun sınırlarımızı aşmak, yeniden başlamak ve birlikte başarmak için ne kadar güçlü bir yol olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor.”

Onur AYDIN