Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen Giveback Gala 2026, farklı bakış açılarını, deneyimleri ve alışılmışın dışında düşünen insanları ortak bir zeminde buluşturma fikrini yansıtan “Common Ground for the Uncommons” temasıyla gerçekleşti. Girişimcilik ekosisteminin liderlerini, iş dünyasının önde gelen temsilcilerini ve değişime yön veren isimleri Raffles Istanbul’da bir araya getiren gece, 10 yıllık yolculuğun birikimini ve birlikte yaratılan değeri kutladı. Girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan isimleri aynı çatı altında buluşturan Giveback Gala, 10. yılında da geri verme kültürünün dönüştürücü gücüne dikkat çekti. Farklı fikirlerin, deneyimlerin ve perspektiflerin ortak bir değer etrafında buluştuğu gece, girişimcilik kültürünün geleceğine yönelik ilham veren bir platform sundu. Gecenin açılış konuşmaları, Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ve Sosyal Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir tarafından gerçekleştirildi. Gecenin öne çıkan isimlerinden, 1996 Formula 1 Dünya Şampiyonu Damon Hill OBE, Formula 1 yorumcusu Serhan Acar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, motor sporları dünyasına dair deneyim ve görüşlerini konuklarla paylaştı.Galanın partnerleri arasında yer alan TOSFED adına Federasyon Başkanı, Formula 1 Türkiye Grand Prix YK Başkanı ve FIA Dünya Motorsporları Konseyi Üyesi Eren Üçlertoprağı da Serhan Acar ile gerçekleştirdiği söyleşide Formula 1’e ve Türkiye Grand Prix organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak geceye değer kattı.

Onur AYDIN