Başarım Sensin Derneği Süperstarı ağırladı

Başarılı ancak eğitimde fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkânı sunmak amacıyla kurulan Başarım Sensin Derneği, Four Seasons Bosphorus’un ev sahipliğinde özel bir öğle yemeği daveti düzenledi. Süperstar Ajda Pekkan’ın konuk olduğu davet yoğun ilgi gördü ve aralarında cemiyet hayatının tanınmış simalarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişiyi bir araya getirdi. Davetten elde edilen gelir, her zaman olduğu gibi derneğin gönül çatısı altındaki bursiyerlerin eğitim fonuna katkı sağlayacak. 10 Kasım’ın hemen öncesinde gerçekleşen organizasyon, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Atatürk’ün anılmasının ardından Ajda Pekkan sahneye davet edildi. Söyleşiyi muhteşem bir şarkıyla açan Pekkan, Ahu Tanrıkulu’nun moderatörlüğünde yaklaşık bir saat süren sohbet boyunca sanat yolculuğuna ve özel yaşamına dair az bilinen ayrıntıları davetlilerle paylaştı. Sahneye çok sevilen şarkılarıyla veda eden Pekkan’ın performansları salonda coşkuyla karşılandı. Söyleşinin sonunda Başarım Sensin Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şule Argüder, Ajda Pekkan’a plaket ve çiçek, günün moderatörü Ahu Tanrıkulu’na ise çiçek takdim ederek her iki isme de katkılarından dolayı teşekkür etti. Şule Argüder, Ajda Pekkan’ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ve gençlerin eğitim yolculuğuna destek olabilmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Eğitimin Türkiye’nin geleceğindeki önemini vurgulayan Argüder, bu dayanışmaya ortak olduğu için Pekkan’a teşekkür etti. Davete dernek başkanı Şule Argüder’in yanı sıra dernek yönetiminden Özge Argüder Sander, Figen Kıral, Yeşim Alemdar, Mine Aksu, Hülya Uyar ve Nurgün Kemalbay katıldı.

Onur AYDIN