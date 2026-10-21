50. yıla özel davet...

Limak Şirketler Grubu, yarım asırlık başarısını ve geleceğe taşıdığı vizyonunu "50’nin Gücüyle, Geleceğe" mottosuyla düzenlenen görkemli bir davetle kutladı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen bu özel geceye, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı. Davetliler arasında yer alan Emine-Erhan Kamışlı, Revna Demirören, Serra Tokar ve Adil Benardete gibi önde gelen isimler, Limak Grubunun 50. yıl coşkusuna ortak oldu. Şirketin kurucu ortakları ve onursal başkanlar Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız ile Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, duygularını paylaştı. Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, şirketin yarım asırlık yolculuğunda çalışanların emeğinin ve birlikte oluşturulan kurum kültürünün belirleyici olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 50. yılımızı yalnızca başarılarımızı kutladığımız bir dönem olarak değil, ikinci 50 yılımızı şekillendirecek bir dönüm noktası olarak ele alıyoruz. Önümüzde dijitalleşmenin, sürdürülebilirliğin ve yeni kuşakların belirleyici olacağı bir dönem var. Geride bıraktığımız 50 yıl bize güçlü bir temel kazandırdı. Şimdi bu temelin üzerinde çok daha büyük işler başaracak yeni nesillere güveniyoruz. Bu yolculukta emeği olan bütün çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bize güvenen herkese gönülden teşekkür ediyorum.” Gecenin ilk bölümü, düzenlenen özel resepsiyon ve yarım asırlık başarı yolculuğunu gözler önüne seren sergi açılışıyla başladı.Gecenin taçlandığı an ise müzik ziyafetiyle yaşandı. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve Limak Filarmoni Orkestrası, sergiledikleri büyüleyici performansla davetlilere unutulmaz bir müzik akşamı sundu. İş ve cemiyet dünyasını bir araya getiren bu anlamlı organizasyon, Atatürk Kültür Merkezi'nin büyüleyici atmosferinde alkışlarla sona erdi.

Onur AYDIN