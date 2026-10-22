Gümüşel'in kaleminden 'Ne Gerek Vardı?'

İş insanı ve yazar Aslı Gümüşel, Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan ilk kitabı Ne Gerek Vardı? için D&R İstinyePark’ta düzenlenen özel bir söyleşi ve imza etkinliğinde okurlarıyla buluştu. İş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşen lansman, Gümüşel’in yakın dostlarını, ailesini ve okurlarını bir araya getirdi. Yoğun ilgi gören buluşmada Gümüşel, hayatının dönüm noktalarını, kitabın yazılış sürecini ve kendi hikâyesini kaleme almasının ardındaki nedenleri samimi bir dille paylaştı. Söyleşinin ardından okurları için kitabını imzaladı. Aslı Gümüşel’in ilk kitap heyecanını paylaştığı davete oğlu Berke Şen, kardeşi Ebru Gümüşel, Etel Baler, Feryal Gülman, Eda Kosif, Şirin Yalçın, Gamze Karaman Keçeli, Nuray Fenercioğlu, Nuran Erçil’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

“Bu kitabı yazarken kendi hayatımla yeniden tanıştım”

Biyografik kişisel gelişim türündeki kitabının yalnızca kendi hayatını anlatmak için yazılmadığını vurgulayan Gümüşel, söyleşide kitabın çıkış noktasını şu sözlerle ifade etti: “Bu kitabı yazmaya başladığımda kendi hayatımın noktalarını birleştirmek istedim. Ama yazarken fark ettim ki benim yaşadıklarım, korkularım, yanlışlarım ve yeniden başlangıçlarım başka kadınların hayatlarında da karşılık bulabilir. Ben bu kitabı bir başarı hikâyesi anlatmak için değil, bir kadının bile kendisini daha az yalnız hissetmesine ve içindeki gücü keşfetmesine küçük bir ışık olabilmek için yazdım.”

Onur AYDIN