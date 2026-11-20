Dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu Mısır Moda Haftası’na damgasını vurdu. Organizasyon komitesinin davetiyle, moda haftasına katılan Kutoğlu, Kahire Büyükelçimiz Salih Mutlu Şen ve eşi Ayşen Şen’in himayesinde, tarihi bir köşk olan Büyükelçilik konutunda yeni kreasyonlarını sergiledi. Şık bir davet şeklinde gerçekleşen sergide modacımızın Resort’27 koleksiyonundan 20 kadar seçkin kreasyon konuklara modern manken bebekler üzerinde sunuldu. Gecede bir konuşma yapan Kutoğlu, Mısır Türkiye dostluğuna vurgu yaparak, dünyanın heryerinde şık Mısırlı hanımların kreasyonlarını tercih ettiğini belirtti. Son Mısır Kralı’nın oğlu Prens Mohamed Ali Farouk ve eşi başta olmak üzere, bakanlar ve jetset temsilcilerinden oluşan 200 kadar davetli modacımızı alkışladı. Mısır basını Kutoğlu ‘na geniş yer verdi.