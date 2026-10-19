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'Hasat Zamanı'

Alara Koçibey, zeytin bahçesinde katıldığı geleneksel zeytin hasadından renkli anları takipçileriyle paylaştı.

Giriş: 19 Ekim 2026, Pazartesi 10:10
'Hasat Zamanı'
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
'Hasat Zamanı'
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY

Alara Koçibey, zeytin bahçesinde katıldığı geleneksel zeytin hasadından renkli anları takipçileriyle paylaştı. Doğayla iç içe vakit geçiren Koçibey, zeytin ağaçlarının arasında çalışan işçilerle bir araya gelerek hasat sürecine bizzat katıldı. Beyaz spor kombini ve rahat tarzıyla dikkat çeken ünlü isim, zeytin toplama aparatlarını kullanarak ağaçlardan zeytin dökülmesine yardım etti. Zeytinlerin ağaç dallarından döküldüğü anlarda Alara Koçibey'in yaşadığı sevinç ve heyecan gözlerden kaçmadı. İşçilerle sohbet eden ve dalından taze toplanan zeytinleri inceleyen Koçibey, emeğin ve doğanın güzelliğini gözler önüne serdi. Toplanan zeytinlerin ağların üzerinde birikmesi ve kasalara doldurulmasıyla devam eden hasat etkinliği, takipçileri tarafından büyük ilgi ve beğeni topladı.

Alara Koçibey HASAT ZEYTİN
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