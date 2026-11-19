HSBC’nin sponsorluğunda gerçekleşen “Akıp Giden Şehir”, İstanbul’un suyla şekillenen doğal çevresini, kültür ve mimarlık tarihini odağına alıyor. İstanbul Modern’in koleksiyonundan seçilen yapıtlarla güncel sanat üretimlerini bir araya getiren sergi, kentin farklı coğrafyalarla kurduğu kültürel ve sanatsal etkileşimleri inceliyor. 18. yüzyıldan günümüze İstanbul’un değişen manzaralarını farklı dönemlerden 33 sanatçının bakışlarıyla ele alan sergi, ilk kez izleyiciyle buluşacak yapıtların yanı sıra canlı performanslara da yer veriyor. İstanbul Modern, “Akıp Giden Şehir” sergisiyle kentin yüzyıllar boyunca değişen görsel ve kültürel belleğine odaklanıyor. Küratörlüğünü Nilay Dursun ve Ümit Mesci’nin üstlendiği sergi, İstanbul’da doğan, yaşayan veya üretimlerini farklı coğrafyalarda sürdüren sanatçıların yanı sıra kenti farklı dönemlerde ziyaret eden sanatçıların 56 yapıtını bir araya getiriyor. İstanbul’un su etrafında şekillenen kültürü, resimden fotoğrafa, video ve yerleştirmeden performansa uzanan farklı sanat üretimleri aracılığıyla ele alınıyor. İstanbul’un tarihinin Boğaziçi, Haliç ve Marmara Denizi etrafında gelişen köklü bir su kültürüyle şekillendiğine dikkat çeken İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “2004’te Karaköy’de kapılarını açan, 2023’te ise Renzo Piano’nun denizden esinlenen yeni binasıyla bu bağı geleceğe taşıyan İstanbul Modern, kurulduğu günden bu yana Türkiye sanat tarihinin farklı dönemlerini izleyicilerle buluşturuyor. Bulunduğumuz coğrafyanın çok katmanlı kültürel ve sanatsal geçmişinden ilham alan ‘Akıp Giden Şehir’, suyu yalnızca İstanbul’u biçimlendiren bir unsur olarak değil, yaşamı ve hafızayı şekillendiren temel bir değer olarak ele alıyor. Geçmişin tanığı olan resim ve fotoğraflarla güncel sanat yapıtlarını bir araya getiren bu seçki, farklı coğrafyalardan konuk ettiğimiz sanatçıların da katkısıyla İstanbul’un zaman içindeki dönüşümünü ve suyla kurduğu köklü bağı görünür kılıyor” dedi.

Onur AYDIN